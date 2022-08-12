Актриса Энн Хеч будет отключена от аппарата жизнеобеспечения после ДТП под кокаином

Энн Хеч, звезда фильма "Шесть, семь ночей" и бывшая девушка Эллен Дедженерес, врезалась в стену дома

53-летняя актриса Энн Хеч, которая прославилась ролями в фильмах "Нация прозака", "Донни Браско", "Хвост виляет собакой" и "Шесть дней, семь ночей", будет отключена от аппаратов жизнеобеспечения. Врачи констатировали смерть мозга. Об этом пишет TMZ.

5 августа 2022 года актриса, будучи за рулем, врезалась в стену дома в Лос-Анджелесе. Сначала она снесла гараж, потом въехала в дом местной жительницы Линн Мишель, проломив стену.

После удара машина актрисы вспыхнула, и Энн Хеч получила сильные ожоги. Она была госпитализирована, но врачи сказали, что она получила слишком тяжелые травмы.

Целому отделению пожарных потребовалось 65 минут, чтобы "получить доступ, локализовать и полностью потушить пламя", возникшее в результате аварии Хеч.

[ + – ] Разбитую машину Энн Хеч вытаскивают из чужого дома

"К сожалению, из-за трагической аварии Энн Хеч получила тяжелую травму головного мозга, и остается в коме в критическом состоянии. Она не выживет. Она уже давно приняла решение пожертвовать свои органы. Ее держат на аппарате жизнеобеспечения, чтобы определить жизнеспособность органов", — сказано в заявлении родных.

Буквально перед ДТП было сделан снимок, на котором видна бутылка водки в подстаканнике. Однако полиция выяснила, что Энн Хеч не была пьяна, зато в ее крови обнаружили большое количество кокаина и фентанила. В соцсетях появилось видео, записанное в этот же день, когда Энн Хеч шутит, что "пьет водку" с любителями вина и отмечает, что у нее "очень плохой день".

[ + – ] Энн Хеч незадолго до ДТП Фото: tmz

Инцидент расследуется как уголовное преступление, связанное с дорожно-транспортным происшествием в состоянии алкогольного опьянения.

На дорожных камерах видно, как автомобиль Хеч, синий Mini Clubman, несется по улице на очень высокой скорости. И актриса едва не сбила женщину на пешеходном переходе.

[ + – ] Энн Хеч врезалась в стену дома и ее машина вспыхнула

Потом она врезалась в чужой гараж, скрылась с места ДТП и пронеслась через живую изгородь и въехала в дом Линн Мишель, проломив стену. Машина загорелась, дом тоже. Ошеломленная владелица могла только наблюдать, как ее имущество превращается в пепел.

Энн Хеч была звездой фильмов 1990-х, также она встречалась с популярной телеведущей Эллен Дедженерес с 1997 по 2000 гг.

[ + – ] Энн Хеч и Эллен Дедженерес на церемонии "Эмми" в 1997 году Фото: Getty Images

Она два раза была замужем: за кинооператором Коулманом Лаффуном (2002 — 2008) и актером Джеймсом Таппером, за которого вышла замуж в 2007 году. У актрисы двое сыновей – Гомер и Атлас.

Эллен Дедженерес о ДТП с бывшей возлюбленной узнала из новостей. Журналистам она сказала, что они с Энн Хеч не общались.