Актрису Енн Гейч буде відключено від апарату життєзабезпечення після ДТП під кокаїном

Енн Гейч, зірка фільму "Шість днів, сім ночей" і колишня дівчина Еллен Дедженерес, врізалася в стіну будинку.

53-річну акторка Енн Гейч, яка прославилася ролями у фільмах "Нація прозака", "Донні Браско", "Хвіст виляє собакою" та "Шість днів, сім ночей", буде відключена від апаратів життєзабезпечення. Лікарі констатували смерть мозку. Про це пише TMZ.

5 серпня 2022 року акторка, будучи за кермом, врізалася в стіну будинку в Лос-Анджелесі. Спочатку вона знесла гараж, потім в'їхала в будинок місцевої мешканки Лін Мішель, проломивши стіну.

Після удару машина акторка спалахнула, і Енн Гейч зазнала сильних опіків. Вона була госпіталізована, але лікарі сказали, що вона отримала надто тяжкі травми.

Цілому відділенню пожежників знадобилося 65 хвилин, щоб "отримати доступ, локалізувати та повністю згасити полум'я", що виникло внаслідок аварії Гейч.

[ + – ] Розбиту машину Енн Гейч витягують із чужого будинку

"На жаль, через трагічну аварію Енн Гейч отримала тяжку травму головного мозку та залишається в комі в критичному стані. Вона не виживе. Вона вже давно ухвалила рішення пожертвувати свої органи. Її тримають на апараті життєзабезпечення, щоб визначити життєздатність органів", — сказано в заяві рідних.

Буквально перед ДТП було зроблено знімок, на якому видно пляшку горілки у підскляннику. Проте поліція з'ясувала, що Енн Гейч не була п'яною, зате в її крові виявили велику кількість кокаїну та фентанілу. У соцмережах з'явилося відео, записане того ж дня, коли Енн Гейч жартує, що "п'є горілку" з любителями вина та зазначає, що в неї "дуже поганий день".

[ + – ] Енн Гейч незадовго до ДТП Фото: tmz

Інцидент розслідується як кримінальний злочин, пов'язаний із дорожньо-транспортною пригодою в стані алкогольного сп'яніння.

На дорожніх камерах видно, як автомобіль Гейч, синій Mini Clubman, мчить вулицею на дуже високій швидкості. І акторка мало не збила жінку на пішохідному переході.

[ + – ] Енн Гейч врізалася в стіну будинку, і її машина спалахнула

Потім вона врізалася в чужий гараж, зникла з місця ДТП і пронеслася через огорожу та в'їхала в будинок Лін Мішель, проломивши стіну. Машина спалахнула, будинок теж. Приголомшена власниця могла лише спостерігати, як її майно перетворюється на попіл.

Енн Гейч була зіркою фільмів 1990-х, також зустрічалася з популярною телеведучою Еллен Дедженерес із 1997 по 2000 роки.

[ + – ] Енн Гейч і Еллен Дедженерес на церемонії "Еммі" в 1997 році Фото: Getty Images

Вона двічі була одружена: з кінооператором Коулманом Лаффуном (2002 — 2008) і актором Джеймсом Таппером, за якого вийшла заміж у 2007 році. В акторки двоє синів — Гомер і Атлас.

Еллен Дедженерес про ДТП із колишньою коханою дізналася з новин. Журналістам вона сказала, що вони з Енн Гейч не спілкувалися.