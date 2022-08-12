Сумка "весенний дьявол" стала хитом на Неделе моды в Копенгагене

Дизайнер бренда Soulland Сайлас Адлер создал гендерно-нейтральную коллекцию одежды

В Копенгагене, столице Дании, продолжается Неделя моды, и в Сети уже произвели фурор сумки от дома моды Soulland. Об этом пишет HypeBeast.

Сайлас Адлер выбрал символом коллекции весна/лето 2023 таинственного зверя – "весеннего дьявола". Он украшал свитера, футболки и даже просто тела моделей, как татуировка. Но лучше всего он смотрелся в виде мягких сумок разных размеров.

[ + – ] "Весенний дьявол" - тренд сезона

Spring Devil — это первая полностью бесполая коллекция Soulland, предназначенная для того, чтобы ее могу носить любой, не задумываясь о гендерных гендерные нормах, или ограничениях.

В результате получилась расслабленная коллекция из мягких тканей, которая играет на силуэтах, текстуре и цветах и, по-настоящему, подходит абсолютно всем.

К слову, в Копенгагене на подиумы вышло рекордное количество бодипозитивных моделей, что оценили в мировом модном сообществе. Теперь каждый клиент любой комплекции может прикинуть, как вещи с подиума будут смотреться конкретно на нем.

[ + – ] Сумка Soulland в виде "весеннего дьявола"

Все вещи бренда Soulland сделаны либо из минимум 50% сертифицированных органических или переработанных материалов, или полностью из вторичного сырья.

Показ проходил в романтических садах Фредериксберга, под солнцем.

"В этом сезоне мы разрушили границы между мужской и женской одеждой и попытались создать что-то новое. Soulland — это энергия, и именно это должно быть в центре внимания. Я работаю над поиском баланса между мужской и женской одеждой в течение многих лет. Мне нравится создавать разные силуэты, но я не думаю, что это моя работа — решать или определять, кто что носит и почему. Я думаю, пришло время сломать некоторые границы. Это начало чего-то нового для нас", — сказал Адлер.

[ + – ] Показ Soulland в Копенгагене

Пояснил он и кто такой "Весенний дьявол".

"Весенний дьявол — это существо, которое, я думаю, знакомо многим из нас. Он не обязательно причиняет нам вред, но он питается тем, что заставляет нас делать то, что находится на грани. Мы все знаем это чувство, у большинства из нас есть Весенний Дьявол вокруг нас, но также и внутри нас", — сказал дизайнер.