Сумка "весняний диявол" стала хітом на Тижні моди в Копенгагені

Дизайнер бренду Soulland Сайлас Адлер створив гендерно-нейтральну колекцію одягу.

У Копенгагені, столиці Данії, триває Тиждень моди, і в мережі вже фурор сумки від дому моди Soulland. Про це пише HypeBeast.

Сайлас Адлер вибрав символом колекції весна/літо 2023 року таємничого звіра — "весняного диявола". Він прикрашав светри, футболки та навіть просто тіла моделей як татуювання. Але найкращий вигляд мав у вигляді м'яких сумок різних розмірів.

[ + – ] "Весняний диявол" — тренд сезону

Spring Devil — це перша повністю безстатева колекція Soulland, призначена для того, щоб її міг носити будь-хто, не замислюючись про гендерні гендерні норми або обмеження.

У результаті вийшла розслаблена колекція з м'яких тканин, яка грає на силуетах, текстурі та кольорах і по-справжньому пасує абсолютно всім.

До речі, у Копенгагені на подіуми вийшла рекордна кількість бодіпозитивних моделей, що оцінили у світовому модному співтоваристві. Тепер кожен клієнт будь-якої комплекції може прикинути, який вигляд речі з подіуму матимуть безпосередньо на ньому.

[ + – ] Сумка Soulland у вигляді "весняного диявола"

Усі речі бренду Soulland зроблені або щонайменше 50% сертифікованих органічних чи перероблених матеріалів, або повністю з вторинної сировини.

Показ відбувся в романтичних садах Фредеріксберга під сонцем.

"Цього сезону ми зруйнували кордони між чоловічим і жіночим одягом і спробували створити щось нове. Soulland — це енергія, і саме це має бути в центрі уваги. Я працюю над пошуком балансу між чоловічим і жіночим одягом протягом багатьох років. Мені подобається створювати різні силуети, але я не думаю, що це моя робота — вирішувати чи визначати, хто що носить і чому. Я думаю, настав час зламати деякі кордони. Це початок чогось нового для нас", — сказав Адлер.

[ + – ] Показ Soulland у Копенгагені

Пояснив він, хто такий "весняний диявол".

"Весняний диявол — це істота, яка, я думаю, знайома багатьом із нас. Він не обов'язково завдає нам шкоди, але він харчується тим, що змушує нас робити те, що перебуває на межі. Ми всі знаємо це почуття, у більшості з нас є весняний диявол довкола нас, але також і всередині нас", — сказав дизайнер.