Дружелюбие и подарки. Как успокоить представителей знаков зодиака
Все знаки зодиака злятся и успокаиваются по-своему. Чтобы помочь человеку прийти в себя, нужно найти к нему особенный подход. Поможет зодиакальное происхождение.
Овен: Зачастую Овны очень бурно выражают свои негативные эмоции. Дайте им немного личного пространства, позвольте немного остыть, а потом поговорите с ними.
Телец: В этот момент нужно внимательно выслушать Тельцов и провести с ними откровенную беседу, тогда из этого спора выйдет толк.
Близнецы: Если вы их разозлили, вам ничего не поможет. Сваливайте в другую страну, пока они не разрушили вашу жизнь.
Рак: Не оскорбляйте их, извинитесь и завалите их комплиментами.
Лев: Даже не пытайтесь быть снисходительным, просто выслушайте их и попытайтесь загладить свою вину будучи дружелюбными.
Дева: Просто извинитесь, они очень понимающие.
Весы: Терпеливые и неконфликтные Весы очень редко выходят из себя. Поэтому причина их злости должна быть довольно серьезной. Второй стороне лучше признать свои ошибки и перестать раздражать представителей этого знака. Тогда Весы быстро придут в себя и отношения со временем наладятся.
Скорпион: Просто извинитесь и больше никогда не делайте того, что их разозлило.
Стрелец: Извинитесь и компенсируйте это, купив презент в знак примирения.
Козерог: Дайте им некоторое время, чтобы выпустить пар, а потом просто поговорите с ними.
Водолей: По правде говоря, они не будут долго злиться, просто будьте милыми и извинитесь. Если это не сработает, оставьте их в покое.
Рыбы: (Как вы вообще довели этих милых созданий до ярости?) Будьте милыми, добрыми и просто извинитесь.