Дружелюбие и подарки. Как успокоить представителей знаков зодиака

Все знаки зодиака злятся и успокаиваются по-своему. Чтобы помочь человеку прийти в себя, нужно найти к нему особенный подход. Поможет зодиакальное происхождение.

Овен: Зачастую Овны очень бурно выражают свои негативные эмоции. Дайте им немного личного пространства, позвольте немного остыть, а потом поговорите с ними.

Телец: В этот момент нужно внимательно выслушать Тельцов и провести с ними откровенную беседу, тогда из этого спора выйдет толк.

Близнецы: Если вы их разозлили, вам ничего не поможет. Сваливайте в другую страну, пока они не разрушили вашу жизнь.

Рак: Не оскорбляйте их, извинитесь и завалите их комплиментами.

Лев: Даже не пытайтесь быть снисходительным, просто выслушайте их и попытайтесь загладить свою вину будучи дружелюбными.

Дева: Просто извинитесь, они очень понимающие.

Весы: Терпеливые и неконфликтные Весы очень редко выходят из себя. Поэтому причина их злости должна быть довольно серьезной. Второй стороне лучше признать свои ошибки и перестать раздражать представителей этого знака. Тогда Весы быстро придут в себя и отношения со временем наладятся.

Скорпион: Просто извинитесь и больше никогда не делайте того, что их разозлило.

Стрелец: Извинитесь и компенсируйте это, купив презент в знак примирения.

Козерог: Дайте им некоторое время, чтобы выпустить пар, а потом просто поговорите с ними.

Водолей: По правде говоря, они не будут долго злиться, просто будьте милыми и извинитесь. Если это не сработает, оставьте их в покое.

Рыбы: (Как вы вообще довели этих милых созданий до ярости?) Будьте милыми, добрыми и просто извинитесь.