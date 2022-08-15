Доброзичливість та подарунки. Як заспокоїти представників знаків зодіаку

Всі знаки зодіаку зляться і заспокоюються по-своєму. Щоб допомогти людині прийти до тями, потрібно знайти до неї особливий підхід. Допоможе зодіакальне походження.

Овен: Найчастіше Овни дуже бурхливо висловлюють свої негативні емоції. Дайте їм трохи особистого простору, дозвольте трохи охолонути, а потім поговоріть із ними.

Телець: У цей момент потрібно уважно вислухати Тельців і провести з ними відверту бесіду, тоді з цієї суперечки буде пуття.

Близнюки: Якщо ви їх розлютили, вам нічого не допоможе. Звалюйте в іншу країну, поки вони не зруйнували ваше життя.

Рак: Не ображайте їх, просіть вибачення та заваліть їх компліментами.

Лев: Навіть не намагайтеся бути поблажливим, просто вислухайте їх і спробуйте загладити свою провину, будучи доброзичливими.

Діва: Просто попросіть вибачення, вони зрозуміють.

Терези: Терплячі та неконфліктні Терези дуже рідко виходять із себе. Тому причина їхньої агресії має бути досить серйозною. Другій стороні краще визнати свої помилки та перестати дратувати представників цього знака. Тоді Терези швидко прийдуть до тями і стосунки з часом налагодяться.

Скорпіон: Просто попросіть вибачення і більше ніколи не робіть того, що їх розлютило.

Стрілець: Попросіть вибачення та компенсуйте це, купивши презент на знак примирення.

Козеріг: Дайте їм деякий час, щоб випустити пару, а потім просто поговоріть із ними.

Водолій: Щиро кажучи, вони не будуть довго злитися, просто будьте милими і попросіть вибачення. Якщо це не спрацює, дайте їм спокій.

Риби: (Як ви взагалі довели цих милих створінь до люті?) Будьте милими, добрими і просто попросіть вибачення.