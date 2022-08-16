День ​​удивительных открытий. Астропрогноз на 16 августа 2022

"Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает" — мудрость дня.

Сегодня день может пройти очень интересно. Астрологи дали прогноз на 16 августа 2022 года. Хорошо не есть мясо и рыбу. Заболевания встречаются редко, зато существует опасность получить травму. Особенно уязвим позвоночник.

Вторник: 20-тый лунный день по календарю

Луна в Овне. Люди могут быть очень вспыльчивыми. Энергию следует направить на завершение таких дел, от окончания которых вы получите особое удовольствие. День благоприятен для людей целеустремленных, принципиальных, лидеров и ораторов. Можно заниматься любыми делами, чтобы они не были скучными и однообразными. Желательно провести этот день дома, в кругу семьи.

Символ: орел

Камни: красная яшма, горный хрусталь.

Тело: верхняя часть спины, лопатки, плечи.

Совет нумерологов: число дня — 2. Не бойтесь отойти на второй план. В этот день любое сотрудничество может оказаться очень выгодным. Необходимо сосредоточится на поиске людей, которые в дальнейшем помогут вам в работе. Заводите как можно больше знакомств.

Табу и приметы: нельзя отказывать тем, кто нуждается в помощи: например, бездомным или беспомощным. Не стоит делать маникюр и педикюр, а также стричься и красить волосы, чтобы не навлечь на себя проблемы со здоровьем.

Сновидения: сон с понедельника на вторник может сбыться в течение следующих десяти дней. Если этого не произойдет, то, скорее всего, мы слишком сосредоточены на своем стремлении к успеху и победе. Сны на вторник олицетворяют наши амбиции и стремление к саморазвитию.

Притча дня: "Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок. Чтобы еще слепить? — спросил Бог. "Слепи мне счастье", — попросил мужчина. Ничего не ответил Бог и только положил человеку в ладонь кусочек глины. Ведь каждый лепит свое счастье своими руками".