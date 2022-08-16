День дивовижних відкриттів. Астропрогноз на 16 серпня 2022

"Прагніть не успіху, а цінностей, які він дає" — мудрість дня.

Сьогодні день може пройти дуже цікаво. Астрологи дали прогноз на 16 серпня 2022 року. Добре не їсти м'ясо та рибу. Захворювання зустрічаються рідко, проте існує небезпека отримати травму. Особливо вразливий хребет.

Вівторок: 20-й місячний день за календарем

Місяць в Овні. Люди можуть бути дуже запальними. Енергію варто направити на завершення таких справ, від закінчення яких ви отримаєте особливу насолоду. День сприятливий для людей цілеспрямованих, принципових, лідерів та ораторів. Можна займатися будь-якими справами, щоб вони не були нудними та одноманітними. Бажано провести цей день вдома, у родинному колі.

Символ: орел

Камені: червона яшма, гірський кришталь.

Тіло: верхня частина спини, лопатки, плечі.

Порада нумерологів: число дня — 2. Не бійтеся відійти на другий план. Цього дня будь-яка співпраця може виявитися дуже вигідною. Необхідно зосередитись на пошуку людей, які надалі допоможуть вам у роботі. Заводьте якнайбільше знайомств.

Табу та прикмети: не можна відмовляти тим, хто потребує допомоги: наприклад, бездомним чи безпорадним. Не варто робити манікюр і педикюр, а також стригтися і фарбувати волосся, щоб не спричинити проблем зі здоров'ям.

Сновидіння: сон із понеділка на вівторок може здійснитися протягом наступних десяти днів. Якщо цього не станеться, то, найімовірніше, ми надто зосереджені на своєму прагненні до успіху та перемоги. Сни на вівторок уособлюють наші амбіції та прагнення саморозвитку.

Притча дня: "Бог зліпив людину з глини, і залишився у нього невикористаний шматок. Щоб ще зліпити? — запитав Бог. "Зліпи мені щастя", — попросив чоловік. Нічого не відповів Бог і тільки поклав людині в долоню шматочок глини. Адже кожен ліпить своє щастя своїми руками.