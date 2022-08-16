Скорпионы и Рыбы "при деньгах". Кому из знаков зодиака повезет 16 августа

Самые везучие представители зодиакального круга сегодня

Овен: главной чертой Овна может стать спонтанность: его настроение стабильным не назовешь! В течение дня в нем способна вдруг проснуться дружеская симпатия к кому-то или вспыхнуть любовь.

Телец: день, когда Тельцу стоит подчиниться течению обстоятельств. Если что-то подобное произойдет, звезды гороскопа советуют Тельцу положиться на волю судьбы. Плыть по течению — самое мудрое, что он может сделать.

Близнецы: если в какой-то из сфер своей жизни Близнецы запланировали перемены, смелый шаг или эксперимент, в этот день они вполне могут попробовать. Неожиданно получится "выстрелить" прямо в "десятку"!

Рак: на первом плане лидерские и организаторские задатки. В кругу семьи и друзей Рак способен организовать пикник или веселую вечеринку, а в сферах, связанных с работой и карьерой, — выгодно проявить себя, продемонстрировав организаторский талант коллегам и начальству.

Лев: день неожиданностей и открытий. События могут вынудить его изменить свое мнение в каком-то вопросе или же кто-то из окружающих сумеет его удивить. Что ж, жизнь куда интереснее наших представлений о ней, и у Льва будет шанс в этом убедиться.

Дева: в жизнь могут ворваться события или новости, которые способны многое изменить. Звезды гороскопа предупреждают о том, что не стоит пускать ситуацию на самотек. Необходимо в любом вопросе принять осознанное, взвешенное решение. События могут оказаться поворотными, встречи — судьбоносными, а чувства — на всю жизнь.

Весы: голос интуиции будет особенно громким. Благодаря ему, ночью Весы могут видеть яркие сны, а днем — слышать подсказки своего подсознания. Звезды гороскопа советуют не игнорировать свой внутренний голос.

Скорпион: будет слишком требователен ко всем, кто находится с ним рядом, а в спорных вопросах не настроен на компромисс. Звезды гороскопа советуют хорошенько взвесить все "за" и "против".

Стрелец: стоит свободное время провести там, где жизнь бьет ключом, чтобы как следует повеселиться! Коммуникабельность Стрельца поможет ему преподнести себя в самом выгодном свете и завязать интересные (и перспективные) знакомства.

Козерог: будет настроен за любое дело браться неспешно, а если возможно — и вовсе его отложить. Нужно посвятить этот день себе, а также родным и друзьям. Козерог сумеет оценить прекрасное во всех его проявлениях, будь то хороший спектакль, тепло дружеского общения, музыка, любовь или вкусная еда.

Водолей: день предоставит ему интересные возможности. Воспользоваться сможет, только если полностью войдет в рабочий ритм. Стоит держать уши открытыми, а вот рот на замке — сказав что-либо не подумав, он рискует себе навредить.

Рыбы: финансовые дела уверенно пойдут в гору! Возможно, в течение дня им поступит интересное предложение или кто-то из знакомых отдаст долг. Может быть, начальство решит повысить им зарплату или придет в голову отличная идея, как разбогатеть. Так или иначе, внимательно рассматривайте любые идеи и возможности.