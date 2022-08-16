Скорпіони та Риби "при грошах". Кому зі знаків зодіаку пощастить 16 серпня

Найуспішніші представники зодіакального кола сьогодні.

Овен: головною рисою Овна може стати спонтанність — його настрій стабільним не назвеш! Протягом дня в ньому здатна раптом прокинутися дружня симпатія до когось чи спалахнути кохання.

Телець: день, коли Тельцю варто підкоритися перебігу обставин. Якщо щось подібне станеться, зірки гороскопу радять Тельцеві покластися на волю долі. Плисти за течією — наймудріше, що можна зробити.

Близнюки: якщо в якісь зі сфер свого життя Близнюки запланували зміни, сміливий крок чи експеримент, цього дня вони можуть спробувати. Несподівано вийде "вистрілити" просто в "десятку"!

Рак: на першому плані лідерські й організаторські задатки. У колі сім'ї та друзів Рак здатний організувати пікнік чи веселу вечірку, а у сферах, пов'язаних із роботою та кар'єрою, — вигідно проявити себе, продемонструвавши організаторський талант колегам і начальству.

Лев: день несподіванок і відкриттів. Події можуть змусити його змінити свою думку в якомусь питанні або хтось із оточення зуміє його здивувати. Що ж, життя набагато цікавіше за наші уявлення про нього, і в Лева буде шанс у цьому переконатися.

Діва: у життя можуть увірватися події чи новини, які здатні багато чого змінити. Зірки гороскопу попереджають, що не варто пускати ситуацію на самоплив. Необхідно в будь-якому питанні ухвалювати усвідомлене, виважене рішення. Події можуть виявитися поворотними, зустрічі — доленосними, а почуття — на все життя.

Терези: голос інтуїції буде особливо гучним. Завдяки йому вночі Терези можуть бачити яскраві сни, а вдень — чути підказки своєї підсвідомості. Зірки гороскопу радять не ігнорувати свій внутрішній голос.

Скорпіон: буде надто вимогливим до всіх, хто перебуває з ним поруч, а в спірних питаннях не налаштований на компроміс. Зірки гороскопу радять гарненько зважити всі "за" та "проти".

Стрілець: варто вільний час провести там, де життя б'є ключем, щоби як слід повеселитися! Комунікабельність Стрільця допоможе йому піднести себе в найвигіднішому світлі та зав'язати цікаві (й перспективні) знайомства.

Козеріг: буде налаштований за будь-яку справу братися неспішно, а якщо можливо, то й зовсім її відкласти. Потрібно присвятити цей день собі, а також рідним і друзям. Козеріг зуміє оцінити прекрасне в усіх його проявах, чи то гарний спектакль, тепло дружнього спілкування, музика, кохання чи смачна їжа.

Водолій: день надасть йому цікаві можливості. Скористатися зможе, тільки якщо повністю увійде в робочий ритм. Варто тримати вуха відкритими, а ось рот на замку — сказавши щось не подумавши, він ризикує собі нашкодити.

Риби: фінансові справи впевнено підуть угору! Можливо, протягом дня їм надійде цікава пропозиція або хтось зі знайомих віддасть борг. Можливо, начальство вирішить підвищити їм зарплату або спаде на думку чудова ідея, як розбагатіти. Так чи інакше, уважно розглядайте будь-які ідеї та можливості.