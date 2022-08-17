В Сети показали, где вскоре пройдет трехдневная свадьба Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Поместье, где состоится празднование свадьбы, имеет для Бена и Дженифер особенное значение.

На выходных голливудский актер Бен Аффлек и его жена, певица и актриса Дженифер Лопес соберут родных и друзей, чтобы отметить с полагающимся размахом свою свадьбу, сообщает Homes & Gardens. Мероприятие пройдет в поместье Аффлека Райсборо в Джорджии, которое представляет собой центральный особняк, спроектированный в стиле плантации площадью более 4000 акров.

По информации таблоида, это будет "близкий праздник для семьи и друзей", который начнется с репетиции ужина в пятницу перед свадебной церемонией в субботу. Пара завершит выходные барбекю и пикником в воскресенье.

Бен хочет, чтобы его жена была в центре внимания. Уже известно, что Лопес наденет сшитое на заказ платье Ralph Lauren, сделанное в Италии. Утверждается, что в список гостей войдут Мэтт Деймон, Джимми Киммел, Дреа де Маттео и младший брат Аффлека Кейси.

Организацией торжества занимается Колин Коуи, владеющий ивент-агентствами в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Среди его клиентов – Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Джерри Сайнфелд, Майкл Джордан и Николь Кидман. Коуи предлагает все: "от королевской свадьбы невероятных масштабов до самой гламурной, утонченной и изысканной свадьбы на заднем дворе", работая с бюджетами "от 25 тысяч до 25 миллионов долларов".

Особняк, где пройдет праздник, имеет особую ценность для пары, поскольку Бен купил его, когда они с Дженнифер встречались в 2003 году. Влюбленные проводили там много времени вместе до своего расставания в 2004-м.

В 2018 году Аффлек пытался продать дом за 8,9 миллиона долларов, затем через год снизил цену до 7,6 миллиона долларов, а в 2020-м снял его с продажи.

Главный дом поместья, получивший название "Большой дом", имеет 557 квадратных метров жилой площади и включает веранду с видом на реку Норт-Ньюпорт на острове Хэмптон. Особняк оборудован тремя спальнями и пятью ванными комнатами

На территории расположен также уединенный "Летний коттедж", который расположен ближе к реке, а также красивый "Устричный дом", в котором есть три основных люкса и пять спален с двухъярусными кроватями, которые идеально подходят для размещения свадебных гостей пары и детей от предыдущих браков с Дженнифер Гарнер и Марком Энтони соответственно.

Тут также есть выход к реке из частного глубоководного дока, конюшни и огромное открытое пространство для семейного отдыха.

Напомним, Бен Аффлек выставил на продажу свое холостяцкое жилье за 30 миллионов долларов.