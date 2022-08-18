Яблочный Спас 2022: топ-3 рецепта вкусных блюд для праздничного стола

Яблоки – главный ингредиент любого блюда на Второй Спас.

19 августа православные христиане отмечают Яблочный Спас. Само название праздника как бы намекает, что на столе обязательно должны быть яблоки: целые, в качестве начинки для пирогов, в компоте и тому подобное. Фокус выбрал три блюда, которые будут уместны в каждом доме в это день, и предлагает приготовить их, чтобы порадовать своих родных и близких.

Салатный торт с яблоками и куриной печенью

Ингредиенты:

Красный лук – 1 шт;

Яблоко – 1 шт;

Куриная печень – 200 гр;

Сыр твердый любого сорта – 50 гр;

Яйцо – 2 шт;

Кипяток – 1 стакан;

Майонез;

Соль – по вкусу;

Сахар – чайная ложка;

Уксус 9% – столовая ложка;

Вишня и зелень для украшения.

Способ приготовления:

Лук нарезать кольцами, а затем еще перерезать дважды пополам, чтобы получились четвертинки. Залить лук маринадом, смешав кипяток, уксус и сахар, и дать постоять пять минут.

Отварить печень, подержав ее на огне 15 минут после закипания. Сварить яйца вкрутую.

Печень, яйцо и очищенное яблоко натереть на крупной терке, а сыр – на мелкой.

Смазать блюдо майонезом и слоями выложить ингредиенты: печень, лук, яблоки, яйцо и сыр. Верх салатиа украсить вишнями и зеленью.

Свиная вырезка с яблоками

Ингредиенты:

Свиная вырезка – 2 шт (по 200 гр каждая);

Кисло-сладкое яблоко – 2 шт;

Зубчик чеснока;

Растительное масло – 2 ст. л;

Белое сухое вино – 1 стакан;

Мясной бульон – 1 стакан;

Тмин – 2 дессертные ложки;

Соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Включить разогрев духовки до 200 градусов. Пока она нагревается, мясо посыпать солью и перцем. На сковороду налить масло, включить сильный огонь и обжарить вырезку по 5 минут с каждой стороны. Затем переложить мясо на противень, влить бульон и вино, потомить 10 минут.

Яблоки очистить, порезать на кусочки и обжарить на той же сковороде в течение пяти минут.

Мясо и яблоки сложить на блюдо и можно подавать на стол.

[ + – ] Еще один способ приготовления свиной вырезки с яблоками

Яблочная шарлотка с пряностями

Ингредиенты:

Крупные куриные яйца – 3 шт;

Сахар светло-коричневый – 3/4 стакана + 1 ст.л;

Крупные зеленые яблоки – 2 шт;

Мука – 1 стакан + для посыпки формы;

Молотая корица – 2 ч. л;

Ванильный экстракт или ванильный сахар – 1 ч. л;

Молотый имбирь – 1/3 ч. л;

Молотый мускатный орех – щепотка;

Разрыхлитель – 1/2 ч. л;

Коньяк или ром – 1 ст. л;

Сливочное масло для смазывания формы.

Способ приготовления:

Просеянную муку следует смешать с чайной ложкой корицы, имбирем, ванилью, мускатным орехом и разрыхлителем. Яблоки очистить, убрать сердцевину и порезать пластинками или кубиками. Полить лимонным соком и алкоголем. Посыпать сахаром (1 ст. л.) и оставшейся корицей, перемешать.

Яйца, нагревшиеся до комнатной температуры, взбить до появления пены. Продолжая взбивать, понемногу добавить сахар. Взбить до увеличения в объеме в 2,5-3 раза, как на бисквит. Добавить в полученную массу смесь муки и пряностей и аккуратно перемешать движениями снизу вверх. В готовое тесто добавить 3/4 яблок, еще раз перемешать.

Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Вылить туда тесто, сверху разложить оставшиеся яблоки, слегка вдавливая их, и отправить в предварительно разогретую до 180-200 градусов духовку на 40-50 минут.

Когда шарлотка полностью остынет, необходимо вынуть ее из формы и подавать со взбитыми сливками, йогуртом, мороженым или сметаной.

[ + – ] Для тех, кто не любит пряности, хорошим вариантом станет такая шарлотка

Напомним, что можно и чего категорически нельзя делать в Яблочный Спас.