Яблучний Спас 2022: топ 3 рецепти смачних страв для святкового столу
Яблука є головним інгредієнтом будь-якої страви на Другий Спас.
19 серпня православні християни відзначають Яблучний Спас. Сама назва свята ніби натякає, що на столі обов'язково мають бути яблука: цілі, як начинка для пирогів, у компоті тощо. Фокус вибрав три страви, які будуть доречні в кожному будинку цього дня, і пропонує приготувати їх, щоб порадувати своїх рідних та близьких.
Салатний торт з яблуками та курячою печінкою
Інгредієнти:
- Червона цибуля — 1 шт.;
- Яблуко — 1 шт.;
- Куряча печінка — 200 г;
- Сир твердий будь-якого сорту — 50 г;
- Яйце — 2 шт.;
- Окріп — 1 склянка;
- Майонез;
- Сіль до смаку;
- Цукор — чайна ложка;
- Оцет 9% — столова ложка;
- Вишня та зелень для прикраси.
Спосіб приготування:
Цибулю нарізати кільцями, а потім ще перерізати двічі навпіл, щоб вийшли четвертинки. Залити цибулю маринадом, змішавши окріп, оцет та цукор, і дати постояти п'ять хвилин.
Відварити печінку, потримавши на вогні 15 хвилин після закипання. Зварити яйця круто.
Печінка, яйце та очищене яблуко натерти на великій тертці, а сир — на дрібній.
Змастити тарілку майонезом та шарами викласти інгредієнти: печінку, цибулю, яблука, яйце та сир. Верх салату прикрасити вишнями та зеленню.
Свиняча вирізка з яблуками
Складові:
- Свиняча вирізка — 2 шт. (по 200 г кожна);
- Кисло-солодке яблуко — 2 шт.;
- Зубчик часнику;
- Рослинна олія — 2 ст. л;
- Біле сухе вино — 1 склянка;
- М'ясний бульйон — 1 склянка;
- Кмин — 2 десертні ложки;
- Сіль та перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
Увімкнути розігрів духовки до 200 градусів. Поки вона нагрівається, м'ясо посипати сіллю та перцем. На сковороду налити масло, включити сильний вогонь і обсмажувати вирізку по 5 хвилин з кожного боку. Потім перекласти м'ясо на лист, влити бульйон і вино, тушкувати 10 хвилин.
Яблука очистити, нарізати на шматочки і обсмажити на тій же сковороді протягом п'яти хвилин.
М'ясо та яблука скласти на тарілку і можна подавати на стіл.
Яблучна шарлотка з прянощами
Складові:
- Великі курячі яйця — 3 шт.;
- Цукор світло-коричневий — 3/4 склянки + 1 ст.;
- Великі зелені яблука — 2 шт.;
- Борошно — 1 склянка + для посипання форми;
- мелена кориця — 2 ч. л;
- Ванільний екстракт чи ванільний цукор — 1 ч. л;
- мелений імбир — 1/3 ч. л;
- мелений мускатний горіх — щіпка;
- Розпушувач — 1/2 ч. л;
- Коньяк чи ром — 1 ст. л;
- Вершкове масло для змащування форми.
Спосіб приготування:
Просіяне борошно слід змішати з чайною ложкою кориці, імбиром, ваніллю, мускатним горіхом і розпушувачем. Яблука очистити, прибрати серцевину і нарізати пластинками або кубиками. Полити лимонним соком та алкоголем. Посипати цукром (1 ст. л) і залишеною корицею, перемішати.
Яйця, що нагрілися до кімнатної температури, збити до появи піни. Продовжуючи збивати, потроху додати цукор. Збити до збільшення обсягом 2,5-3 разу, як на бісквіт. Додати в отриману масу суміш борошна та прянощів і акуратно перемішати рухами знизу вгору. У готове тісто додати 3/4 яблук, ще раз перемішати.
Форму змастити вершковим маслом і присипати борошном. Вилити туди тісто, зверху розкласти яблука, що залишилися, злегка вдавлюючи їх, і відправити в попередньо розігріту до 180-200 градусів духовку на 40-50 хвилин.
Коли шарлотка повністю охолоне, необхідно вийняти її з форми та подавати зі збитими вершками, йогуртом, морозивом чи сметаною.
Нагадаємо, що можна і чого категорично не можна робити в Яблучний Спас.