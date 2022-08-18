Яблучний Спас 2022: топ 3 рецепти смачних страв для святкового столу

Яблука є головним інгредієнтом будь-якої страви на Другий Спас.

19 серпня православні християни відзначають Яблучний Спас. Сама назва свята ніби натякає, що на столі обов'язково мають бути яблука: цілі, як начинка для пирогів, у компоті тощо. Фокус вибрав три страви, які будуть доречні в кожному будинку цього дня, і пропонує приготувати їх, щоб порадувати своїх рідних та близьких.

Салатний торт з яблуками та курячою печінкою

Інгредієнти:

Червона цибуля — 1 шт.;

Яблуко — 1 шт.;

Куряча печінка — 200 г;

Сир твердий будь-якого сорту — 50 г;

Яйце — 2 шт.;

Окріп — 1 склянка;

Майонез;

Сіль до смаку;

Цукор — чайна ложка;

Оцет 9% — столова ложка;

Вишня та зелень для прикраси.

Спосіб приготування:

Цибулю нарізати кільцями, а потім ще перерізати двічі навпіл, щоб вийшли четвертинки. Залити цибулю маринадом, змішавши окріп, оцет та цукор, і дати постояти п'ять хвилин.

Відварити печінку, потримавши на вогні 15 хвилин після закипання. Зварити яйця круто.

Печінка, яйце та очищене яблуко натерти на великій тертці, а сир — на дрібній.

Змастити тарілку майонезом та шарами викласти інгредієнти: печінку, цибулю, яблука, яйце та сир. Верх салату прикрасити вишнями та зеленню.

Свиняча вирізка з яблуками

Складові:

Свиняча вирізка — 2 шт. (по 200 г кожна);

Кисло-солодке яблуко — 2 шт.;

Зубчик часнику;

Рослинна олія — 2 ст. л;

Біле сухе вино — 1 склянка;

М'ясний бульйон — 1 склянка;

Кмин — 2 десертні ложки;

Сіль та перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Увімкнути розігрів духовки до 200 градусів. Поки вона нагрівається, м'ясо посипати сіллю та перцем. На сковороду налити масло, включити сильний вогонь і обсмажувати вирізку по 5 хвилин з кожного боку. Потім перекласти м'ясо на лист, влити бульйон і вино, тушкувати 10 хвилин.

Яблука очистити, нарізати на шматочки і обсмажити на тій же сковороді протягом п'яти хвилин.

М'ясо та яблука скласти на тарілку і можна подавати на стіл.

[ + – ] Ще один спосіб приготування свинячої вирізки з яблуками

Яблучна шарлотка з прянощами

Складові:

Великі курячі яйця — 3 шт.;

Цукор світло-коричневий — 3/4 склянки + 1 ст.;

Великі зелені яблука — 2 шт.;

Борошно — 1 склянка + для посипання форми;

мелена кориця — 2 ч. л;

Ванільний екстракт чи ванільний цукор — 1 ч. л;

мелений імбир — 1/3 ч. л;

мелений мускатний горіх — щіпка;

Розпушувач — 1/2 ч. л;

Коньяк чи ром — 1 ст. л;

Вершкове масло для змащування форми.

Спосіб приготування:

Просіяне борошно слід змішати з чайною ложкою кориці, імбиром, ваніллю, мускатним горіхом і розпушувачем. Яблука очистити, прибрати серцевину і нарізати пластинками або кубиками. Полити лимонним соком та алкоголем. Посипати цукром (1 ст. л) і залишеною корицею, перемішати.

Яйця, що нагрілися до кімнатної температури, збити до появи піни. Продовжуючи збивати, потроху додати цукор. Збити до збільшення обсягом 2,5-3 разу, як на бісквіт. Додати в отриману масу суміш борошна та прянощів і акуратно перемішати рухами знизу вгору. У готове тісто додати 3/4 яблук, ще раз перемішати.

Форму змастити вершковим маслом і присипати борошном. Вилити туди тісто, зверху розкласти яблука, що залишилися, злегка вдавлюючи їх, і відправити в попередньо розігріту до 180-200 градусів духовку на 40-50 хвилин.

Коли шарлотка повністю охолоне, необхідно вийняти її з форми та подавати зі збитими вершками, йогуртом, морозивом чи сметаною.

[ + – ] Для тих, хто не любить прянощі, гарним варіантом стане така шарлотка

Нагадаємо, що можна і чого категорично не можна робити в Яблучний Спас.