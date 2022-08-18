Яблучний Спас 2022: історія, традиції та прикмети найважливішого християнського свята

Яблучний Спас (який відзначається між Медовим і Горіховим) — Преображення Господнє — входить у 12 найбільш шанованих церковних свят. У цей день природа повертає на осінь і холод. А парафіяни несуть до церкви кошики з яблуками і квітами.

19 серпня православні християни відзначають Преображення Господнє, у народі відоме як Яблучний Спас. Інші назви — Великий Спас, або Другий Спас. Колись він був одним зі свят врожаю і знаменував собою розворот природи від літа і тепла до осені і зимових холодів. Як і кожне свято, він має свою історію, традиції і прикмети.

Свято Спаса: від язичницького обряду до Преображення Господнього

Яблучний Спас — Преображення Господнє — одне з 12 найбільших церковних свят. Версій його походження є кілька, проте основна говорить, що Яблучний Спас прийшов на зміну дохристиянському свята збору яблук. До цього дня фрукти вважалися незрілими і неїстівними, і лише після освячення їх біля вівтаря яблука дозволялося їсти, скільки душа забажає. За язичницькими віруваннями, у цей день вони мали особливу силу і дарували красу, силу, щастя і здоров'я.

[ + – ] Яблучний Спас — Преображення Господнє — одне з 12 найбільших церковних свят Фото: УНІАН

Свято Преображення Господнього називають ще Спасом на горі. За 40 днів до розп'яття на хресті Ісус Христос піднявся на гору Фавор разом з трьома своїми учнями — Петром, Іоанном та Яковом. Він почав молитися, і в цей момент його обличчя освітилося неземним світлом, а одяг став сніжно-білим. Таким чином Ісус преобразився, дізнався, що повинен буде померти мученицькою смертю за гріхи людей і розкрив апостолам своє призначення. Він заборонив своїм учням щось розповідати іншим про побачене. Спустившись з гори, Христос звелів своїм супутникам збирати яблука, щоб його Батько міг їх освятити.

[ + – ] Преображення Ісуса Христа на горі Фавор Фото: Открытые источники

Відзначати Яблучний Спас почали в IV столітті, коли на горі Фавор з'явився храм Преображення Господнього. Туди на освячення несли яблука і виноград.

Що освячують на Яблучний Спас

Чим наповнити кошик перед походом до церкви?

Оскільки Яблучний Спас — це свято врожаю, до церкви несуть яблука, виноград, сливи, груші і персики. Деякі беруть навіть моркву, огірки і помідори. Урожай збирають рано-вранці, щоб на овочах і фруктах збереглися краплі роси.

Також у кошик можна помістити мед, хліб, польові квіти, пучок колосків пшениці як подяку за урожай.

Чого не можна брати до церкви для освячення: алкоголь (виняток — церковне вино, кагор), м'ясо і м'ясні вироби, матеріальні цінності.

[ + – ] Свято Яблучного Спаса починається зі служби в церкві й освячення плодів з нового врожаю Фото: УНІАН

Прийшов Спас — держи рукавиці про запас

Яблучний Спас — друге і найголовніше з трьох серпневих свят.

Перший відзначають 14 серпня і називають Медовим. У цей день святили воду, рятуючись з її допомогою від епідемій та інфекцій. З цього дня дозволялося вживати в їжу мед, завдяки чому і з'явилася його назва.

Другий, Яблучний Спас — 19 серпня.

Третій Спас називають горіховим і відзначають його 29 серпня. До цього часу достигають горіхи. У це свято коробейники влаштовували розпродаж полотен і полотна.

Вважається, що після Другого Спасу природа прагне до осені, ночі стають холоднішими, а в повітрі вже стояв запах вересня. Тому в народі Яблучний Спас ще називають Осіннім.

Серед безлічі назв у цього дня є одна особлива — Свято перших плодів. З цього дня можна їсти яблука та інші фрукти. До заборони не вживати в їжу яблук особливо серйозно ставилися батьки, які поховали своїх дітей, вірячи, що якщо вони будуть відмовлятися від смачних плодів, їхні діти на тому світі отримають гостинці і золоті яблучка.

[ + – ] Яблучний Спас — свято перших плодів Фото: pexels.com

Згідно з народними повір'ями, у цей день яблука набувають особливої цілющої сили, а людина, яка ласує ними, може здійснити своє заповітне бажання.

Чого не можна робити на Яблучний Спас

Не можна їсти яблука та інші фрукти до тих пір, поки вони не будуть освячені в церкві.

У цей день категорично забороняється прибирати в будинку і наводити порядки, займатися рукоділлям, працювати на городі чи в саду. Виняток лише для приготування їжі і збору врожаю.

Наші предки вірили в те, що в день Яблучного Спаса не можна вбивати комах. Навіть якщо муха або якась комашка сяде на руку, її не можна проганяти. Потрібно дочекатися, поки вона полетить або поповзе сама. Існує навіть повір'я: якщо дві мухи сядуть людині на руку, весь наступний рік для неї буде дуже вдалим.

У свято не можна їсти яблука в поодинці, тому що це спричинить нещастя. Потрібно обов'язково ділитися ними з рідними, знайомими і навіть перехожими. Вважається, що чим більше яблук людина роздасть, тим краще.

Оскільки ще триває Успенський піст (Спасівка), що почався 14 серпня, не можна влаштовувати веселощі, а також вживати в їжу яйця, м'ясо, жирну їжу і все, що викликає залежність. Однак, дозволяється ставити на стіл рибу, вино, олію і страви з яблуками. Головним продуктом у меню, звичайно ж, є яблука. Господині печуть пироги з яблуками, варять компоти, запікають яблука, печуть млинці з яблучною начинкою.

Як у будь-яке велике церковне свято, в день Преображення Господнього не можна сваритися, влаштовувати конфлікти, таїти в собі образу і злість, ображати людей. Спас — це день духовного очищення, примирення і прощення. Якщо в цей день людина бажає комусь зла і бід, усе отримає назад сторицею.

[ + – ] У церковній кошику в цей день були овочі та фрукти з нового врожаю Фото: УНІАН

Прикмети на Яблучний Спас

Перше з'їдене яблуко в цей день віщувало майбутнє. Якщо воно було кисле і червиве — до неприємностей, а якщо солодке і соковите — на щастя й удачу на весь рік.

Ясний день обіцяє сувору морозну зиму, дощ — до мокрої осені і суворої зими, а якщо буде суха погода, то варто чекати посуху восени.

Якщо в цей день рояться бджоли і пішов невеликий дощ, це віщує холодну дощову осінь.

Яка погода 19 серпня, така буде і на Покрову, 14 жовтня.

Вітер у це свято — до зимових хуртовин.

Якщо до Спаса вродила антонівка (сорт яблук), то в наступному році буде багатий урожай хліба.

Якщо 19 серпня листя на деревах стало жовтим, це говорить про те, що незабаром сильно похолодає.

Багато шпаків на деревах — до морозного холодного січня.

Раніше ми писали про те, яке відношення мають яблука до профілактики онкологічних захворювань.