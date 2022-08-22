Топ-5 свадебных платьев Дженнифер Лопес

Всего месяц назад Джей Ло в четвертый раз вышла замуж.

53-летняя актриса Дженнифер Лопес как никто другой разбирается в свадебных платьях. Прежде чем сказать заветное "да" своему нынешнему супругу Бену Аффлеку, с которым они впервые объявили о помолвке 20 лет назад, знаменитость трижды была у алтаря. И это не считая всех тех романических комедий с Джей Ло в главной роли, в которых она примеряла свадебные наряды. Фокус вспоминает, в каких платьях выходила замуж самая знаменитая киноневеста.

В кружевах

Первый раз актриса сказала "да" в 1997 году кубинскому актеру Охани Ноа, который на тот момент работал официантом в Майами. Брак продлился всего 11 месяце и, как известно, завершился грандиозным скандалом. Тем не менее на своей первой свадебной церемонии звезда была как никогда счастлива. Джей Ло выходила замуж в скромном приталенном платье в пол с кружевным узором. Волосы актриса убрала в высокий пучок, украсив его белоснежными цветами.

В платье от Valentino

Во второй раз актриса вышла замуж за коллегу по съемочной площадке Криса Джадда. Знаменитости познакомились, когда работали над клипом "Love Don’t Cost a Thing" в 2001 году и моментально влюбились. Вскоре после помолвки, которая длилась всего месяц, они сыграли свадьбу. Церемония проходила в два этапа. К алтарю Джей Ло шла в роскошном платье от Valentino из кружева шантильи с нежными прозрачными рукавами. Образ дополняла длинная фата.

[ + – ] Джей Ло выходила замуж за Криса Джадда в платье от Valentino Фото: Getty Images

Наряд от Vera Wang

Следующим важным этапом в жизни Джей Ло был брак с американским певцом Марком Энтони в 2004 году. Они поженились в Беверли Хиллз в кругу близких друзей, а их гости поначалу не знали, что идут на церемонию, ведь возлюбленные пригласили их на обычную вечеринку. Замуж за Марка Энтони звезда ромкомов выходила в свадебном платье от знаменитой Vera Wang. Роскошные темные волосы актриса убрала в высокую мальвину, украсив прическу диадемой. Сверху она закрепила пышную фату.

Церемония в Вегасе

Своего четвертого мужа актера Бена Аффлека Дженнифер Лопес ждала 20 лет. Как известно, впервые знаменитости объявили о помолвке в 2002 году, но так и не сыграли свадьбу, не выдержав публичности. На этот раз пара была настроена серьезно. Через месяц после помолвки они отправились в Лас-Вегас и обменялись клятвами в Маленькой Белой часовне. По словам Дженнифер Лопес, церемония была скромной. Они с Беном стояли в очереди за разрешением на свадьбу вместе с четырьмя другими парами, переодевались прямо в церкви и едва успели пожениться до закрытия часовни.

Для церемонии Джей Ло выбрала два платья. Первое — лаконичное белое винтажное, в котором она была на съемках "старого фильма". А второе — роскошное кружевное платье с открытыми плечами и длинными рукавами от бренда Zuhair Murad, дополненное длинной фатой.

[ + – ] Лаконичное белое платье Дженнифер Лопес для церемонии Фото: Instagram jlo

[ + – ] Свадебное платье Джей Ло от Zuhair Murad Фото: Соцсети

С шестиметровой фатой

Скромной церемонией все-таки дело не обошлось, и через месяц после свадьбы в Лас-Вегасе Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, как и обещали, устроили грандиозную вечеринку для друзей в шикарном поместье Аффлека в штате Джорджия. Для торжества актриса выбрала пышное платье принцессы с шестиметровой фатой, которую несли ее дети и дети Аффлека от прошлых браков.

Фокус ранее писал о том, как прошла трехдневная свадьба Дженнифер Лопес и Бенна Аффлека.