Самые модные сумки осенью 2022. Топ-5 стильных решений сезона

В трендах модели с меховым декором, а также с анималистичным принтом "зебра".

Сумка — неотъемлемая часть гардероба любой модницы. Стильный аксессуар может усилить образ, став ярким акцентом или гармоничным дополнением к обуви и украшениям. Фокус предлагает несколько идей, которые будут актуальны в осенне-зимнем сезоне.

Меховые сумки

Однозначно самый милый тренд осеннего сезона — сумки с декором из искусственного меха. В этом году дизайнеры решили, что осень должна быть теплой и уютной, поэтому предложили модницам присмотреться к подобным аксессуарам. Такие сумки лаконично впишутся в образы на холодный сезон. При этом мех на них очень разный, как и сами сумки. Есть модели частично или полностью декорированные мехом. Есть сумки с мехом в виде окантовки, полосок, вставок. Особенно актуальным будет тотал лук с меховой сумкой и шубой из экомеха в одном цвете.

Поясные сумки

Такие модели далеко не в новинку, но в новом сезоне дизайнеры по-прежнему включают их в свои коллекции и предлагают модницам обновленные варианты. В этом сезоне актуальными будут небольшие поясные сумки ярких цветов, стеганные, а также модели в тон одежды. Отлично смотрятся с осеннеми луками сумки, украшенные металлическими элементами. А также интерпретация поясной сумки — сумка через плечо или шею, а также сумка-подвеска на поясе.

Стеганые сумки

Этой осенью по-прежнему в тренде стеганные сумки в разных вариациях. Среди актуальных мотивов сезона ромбики, полоски, объемные квадратики, а также новый тип стеганых сумок с отделкой в технике капитоне. Выбирайте яркие цвета и комбинируйте с осенним гардеробом. Такие сумки хорошо смотрятся с джинсами и объемными свитерами, а в качестве обуви можно выбрать кроссовки или ботинки челси.

Хищная расцветка

Анималистичный принц или хищный узор не теряет позиций который сезон. Если в прошлом году на пике был леопардовый окрасом, то этой осени актуальным становится принт зебры. Дизайнеры рекомендуют выбирать не просто сумки с узорами "зебры", но и изделия, декорированные небольшими ворсинками. Имитация кожи рептилий на сумках тоже приветствуется.

Яркие цвета

Чтобы скрасить осеннюю хандру, выбирайте модные аксессуары ярких цветов. Они отлично дополнят осенние образы. В этом сезоне дизайнеры предлагают присмореться к бирюзовым, розовым, алым сумкам — это наиболее трендовые оттенки.

Фокус ранее писал о том, какие джинсы выбрать осенью 2022 года. В трендах модели с низкой посадкой из 2000-х, а также джинсы "баллоны" из 80-х.