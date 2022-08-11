Топ-5 модных моделей джинсов для осени-2022

В моде снова "баллоны" из 80-х и джинсы с низкой талией из 2000-х.

Джинсы, пожалуй, самая универсальная вещь в гардеробе. С ними можно создавать всевозможные стильные образы, выбирая их в качестве базы на каждый день или составляя нарядные луки. Рекомендуем присмотреться к трендовым моделям осеннего сезона, среди которых найдутся подходящие именно вам. В моду возвращаются джинсы из прошлого, а также не уступают позиции привычные модели.

Джинсы с низкой посадкой

Готовы вы к этому или нет, но все новое, это хорошо забытое старое, так что в трендах снова спорные джинсы с низкой посадкой из 2000-х. В те годы низкие брюки, из-под которых видно нижнее белье, были особенно популярными. Сегодня они вновь вернулись на мировые подиумы.

В моде модели приталенного и прямого кроя, а также расклешенные книзу. Они хорошо смотрятся с мужской рубашкой, небрежно завязанной на животе, и курткой, накинутой через плечо. В качестве обуви можно выбрать ботильоны на шпильке, но если вам ближе комфорт, подойдут и кроссовки.

Джинсы с подворотами

В тренде этой осенью широкие или прямые джинсы с большими и контрастными по цвету подворотами. Они хорошо сочетаются с майками, короткими футболками и рубашками, свободными блузками. В качестве обуви можно выбрать босоножки на каблуках, если позволяет погода, или подходящие ботинки.

Slouchy

Стильная модель свободного кроя — еще один тренд сезона. Слоучи отлично смотрятся с кедами и курткой-косухой, а также подходят к пальто оверсайз и сапогам-казаками. Такие джинсы можно стилизовать со свитером, частично или полностью заправив полы под ремень.

Baggy

Еще один привет из прошлого — знаменитые "баллоны" из 80-х вернулись на модные подиумы. Слегка мешковатые джинсы с зауженной книзу штаниной смотрятся очень стильно и универсально, а потому подходит к разным образам. Багги можно сочетать с коротким топом и рубашками, заправленными под ремень.

Прямые "варенки"

Пятнистый деним будет хитом грядущего осенний сезон. Такая модель джинсов подходит по цвету и фасону к укороченным твидовым жакетам, футболкам, а также приталенным пиджакам.

Фокус ранее писал о том, какую обувь выбрать к осеннему сезону. В трендах Puddle Boots, челси, лоферы, а также ботинки-казаки и кроссовки на танкетке.