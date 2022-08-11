Топ 5 модних моделей джинсів для осені-2022

У моді знову "балони" з 80-х та джинси з низькою талією з 2000-х.

Джинси, мабуть, найуніверсальніша річ у гардеробі. З ними можна створювати всілякі стильні образи, вибираючи їх як базу на кожен день або складаючи ошатні луки. Рекомендуємо придивитися до трендових моделей осіннього сезону, серед яких знайдуться відповідні саме вам. У моду повертаються джинси з минулого, а також не поступаються позиціями звичні моделі.

Джинси з низькою посадкою

Готові ви до цього чи ні, але все нове, це добре забуте старе, тож у трендах знову спірні джинси з низькою посадкою з 2000-х. У ті роки низькі штани, з-під яких видно білизну, були особливо популярними. Сьогодні вони знову повернулися на світові подіуми.

У моді моделі приталеного та прямого крою, а також розкльошені донизу. Вони добре виглядають із чоловічою сорочкою, недбало зав'язаною на животі, і курткою, накинутою через плече. Взуттям до джинсів можна вибрати ботильйони на шпильці, але якщо вам ближче комфорт, підійдуть і кросівки.

Джинси з підворотами

У тренді цієї осені широкі або прямі джинси з великими і контрастними кольорами підворотами. Вони добре поєднуються з майками, короткими футболками та сорочками, вільними блузками. Як взуття можна вибрати босоніжки на підборах, якщо дозволяє погода, або черевики.

Slouchy

Стильна модель вільного крою — ще один тренд сезону. Слоучі чудово виглядають з кедами і курткою-косухою, а також підходять до пальто оверсайз і чоботів-козаків. Такі джинси можна стилізувати зі светром, частково або повністю заправивши його низ під ремінь.

Baggy

Ще один привіт із минулого — знамениті "балони" з 80-х повернулися на модні подіуми. Злегка мішкуваті джинси із звуженою донизу штаниною виглядають дуже стильно та універсально, а тому підходить до різних образів. Баггі можна поєднувати з коротким топом та сорочками, заправленими під ремінь.

Прямі "варенки"

Плямистий денім буде хітом осіннього сезону. Така модель джинсів підходить за кольором та фасоном до укорочених твідових жакетів, футболок, а також приталених піджаків.

Фокус раніше писав про те, яке взуття обрати до осіннього сезону. У трендах Puddle Boots, челсі, лофери, а також черевики-козаки та кросівки на танкетці.