Топ-7 ярких образов Елены Зеленской до и во время войны

Среди стильных выходов первой леди Украины — поездка в Вашингтон, а также фотосессии для обложек иностранной прессы.

В прошлом году Украина отметила 30-летия независимости. По этому случаю в Киеве прошло множество торжественных мероприятий, на которых присутствовали первые лица страны. Елена Зеленская в тот день примерила несколько разных ярких образов от украинских дизайнеров, в которых выглядела невероятно стильной и запоминающейся.

С того момента прошел ровно год, и стиль первой леди Украины вынужденно изменился. Если до начала полномасштабной войны Елена Зеленская предпочитала яркие наряды, то в последние полгода, пока Украина противостоит военной агрессии России, первая леди чаще появляется на публике в темных тонах. Единственно неизменным осталась элегантность образов, которые выбирает супруга президента.

Фокус вспоминает самые запоминающиеся наряды Елены Зеленской за последний год.

Саммит первых леди и джентльменов

Одним из наиболее запоминающихся нарядов первой леди Украины во время прошлогоднего празднования Дня Независимости Украины стал строгий костюм молочного цвета с широкими брюками от бренда SIX дизайнера Юлии Богдан. В нем Елена Зеленская появилась на саммите первых леди и джентльменов 23 августа. К лацкану супруга Владимира Зеленского прикрепила брошь из коллекции Независимая Gunia x Guzema.

Поездка в Вашингтон

В августе 2021 года Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Вашингтон вместе со своей супругой Еленой Зеленской. Для такого важного события первая леди Украины выбрала нежно-голубой костюм украинского бренда SIX, состоящий из прямых брюк со стрелкой и двубортного жакета. Ее наряд отлично гармонировал с ярким букетом цветов, который первая леди Украины держала в руках. Элегантный костюм Елены Зеленской дополняли бежевые туфли на устойчивом каблуке и золотые серьги. Волосы первая леди Украины уложила в аккуратный пучок, а макияж выполнила в нюдовых тонах.

Алый костюм

Елена Зеленская нечасто выбирает костюмы ярких цветов. Поэтому ее прошлогоднее появление на открытии Всеукраинского форума "Украина 30. Саммит. Дети" при поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) стало запоминающимся. Для выхода в свет Елена Зеленская выбрала брючный костюм трендового для декабря 2021 года алого оттенка Poinciana. Яркий образ первой леди Украины оттеняла блуза молочного цвета и нюдовые туфли-лодочки.

В персиковом костюме

Еще один стильный образ первой леди Украины — брючный костюм нежно-персикового цвета, в котором она появилась на ежегодной конференции послов Украины в декабре 2021 года. Наряд гармонично дополнила светло-розовая блуза и галстук в тон. В этом костюме первая леди выглядела изыскано.

Встреча с Эрдоганом

В феврале 2022 года, незадолго до начала полномасштабной войны, в Киев с официальным визитом прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган с супругой Эмине Эрдоган. Для встречи с важными гостями Елена Зеленская выбрала изысканный черный аутфит, состоящий из классического двубортного пальто и брюк-палаццо. Образ дополнила светло-лимонная блуза с ажурным воротником и черная шляпа. В качестве украшения первая леди Украины выбрала золотую флористическую брошь.

Визит в США

С начала полномасштабной войны в Украине первая леди стала отдавать предпочтение темным костюмам. Она часто появляется на публике в мрачных тонах, олицетворяющих трагедию происходящего, и реже выбирает другие цвета. Исключением стал официальный визит первой леди Украины в США в июне 2022 года. Для встречи с супругой Джо Байдена Джилл Байден Елена Зеленская выбрала костюм кремово-желтого цвета, состоявший из жакета и юбки длины миди. Наряд первой леди Украины дополняли голубые замшевые туфли на шпильках. Волосы первая леди Украины уложила волной.

Интересно, что Джилл Байден выбрала желтые туфли, а потому, стоя рядом с Еленой Зеленской, гармонично дополняла ее. Получился тандем в цветах украинского флага.

Обложка The Guardian

Украина шестой месяц противостоит российской военной агрессии, и первая леди все это время активно выступает в мировых медиа, рассказывая о том, что происходит в нашей стране. В июле Елена Зеленская появилась на обложке Saturday британского издания The Guardian. Супруга президента Украины позировала в коричневом строгом платье-миди на пуговицах и черных туфлях-лодочках. Стилисты сделали ей сдержанный макияж и распустили волнистые локоны. В интервью изданию супруга президента Украины вспомнила о том, как ее семья встретила первый день войны.

На других снимках, сделанных для издания, Елена Зеленская позировала в сером образе, почти сливающимся с комнатой в Офисе президента.

Спорный образ для Vogue

Одним из наиболее спорных образов первой леди Украины стала фотография для digital-обложки американского журнала Vogue, сделанная знаменитой Энни Лейбовиц. На снимках Елена Зеленская позировала в свободной бежевой блузе и черных узких брюках. Фото были сделаны в аэропорту Гостомеля, а также в Офисе президента на Банковой. На снимках первая леди Украины выглядела уставшей.

Некоторым поклонникам Vogue не понравилось место выбранное для фотосессии, а также расслабленная поза, в которой сидит Елена Зеленская. На защиту первой леди встали украинки, которые провели в Instagram флешмоб в ее поддержку.

Фокус ранее писал о том, как Елена Зеленская ответила на критику ее фотосессии для журнала Vogue.