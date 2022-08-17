"Совсем не жалею". Елена Зеленская ответила на критику ее фотосессии для Vogue

Ранее в Сети выразили свое возмущение позой, в которой первая леди появилась на обложке глянца.

Первая леди Украины Елена Зеленская ответила на критику своей недавней фотосессии для американского Vogue.

В интервью телеканалу CNA сингапурского национального вещателя Mediacorp жена украинского президента рассказала об отношении к негативным выражениям в ее сторону по поводу фотосессии для известного глянца, автором которой выступила знаменитая фотограф Энн Лейбовиц.

"Совершенно не жалею. С одной стороны меня удивило, что в ХХІ веке в условиях демократии можно так долго говорить о позе, которую занимает женщина при сидении — это действительно не стоящее внимания. С другой стороны, даже это фото привлекло больше внимания к самому интервью и к контексту той публикации", — отметила первая леди Украины.

По ее словам, это именно то, к чему она стремилась, ведь к теме войны в Украине это привлекло еще больше внимания и получило более широкую огласку.

[ + – ] Елена Зеленская дала очередное интервью зарубежным СМИ

"Еще раз рассказать правду об Украине, о нас, о том, как мы живем, об украинцах. И если я таким образом достигла своей цели, то я довольна. И вообще я стою на том, что критики не будет только тогда, когда ты ничего не будешь делать. Во что бы то ни стало, чтобы ты не сделал — будет вызывать критику. Все остальное — манипуляция", — призналась Елена Зеленская.

[ + – ] Елена Зеленская для Vogue

В частности, Зеленская в очередной раз призвала мир не забывать о войне в Украине.

Ранее в Сети выразили свое возмущение позой, в которой первая леди появилась на обложке глянца. Однако незадолго после этого ряд известных украинских женщин поддержал супругу президента и запустил флешмоб, в котором те призывают женщин садиться в таких позах, в которых будет удобно.

Напомним, Елена Зеленская выбрала для интервью известному журналисту костюм украинского бренда.

Также Фокус писал о том, почему Елена Зеленская решила сняться для всемирно известного Vogue.