Елена Зеленская выбрала брючный костюм украинского бренда для интервью Пирсу Моргану (фото)

Жена президента Украины практически всегда выходит на публику в нарядах украинского производителя.

Первая леди Украины Елена Зеленская в очередной раз продемонстрировала наряд украинского бренда. Об этом пишет НВ.

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На интервью с известным британским журналистом Пирсом Морганом супруга президента Украины пришла в элегантном нежно-сером брючном костюме от BOBKOVA из коллекции осень-зима 2023 года.

Елена и Владимир Зеленские дали общее обширное интервью иностранному журналисту. Глава государства традиционно был одет в темные оттенки. Тем временем его супруга выбрала светлый комплект, который, как известно, должен был быть представлен на подиуме в конце февраля 2022, однако этого так и не произошло.

[ + – ] Елена и Владимир Зеленские дали большое интервью Пирсу Моргану

"Для меня всегда очень важно, чтобы Елена выглядела современно. Потому что когда делаешь вещи по дресс-коду, который очень часто ограничивает гардероб первой леди, это настолько скучно, консервативно и неинтересно. А мне очень хочется, чтобы мы не превращали нашу Елену в консервативную взрослую женщину. А в этом костюме она выглядит современно и молодо", — отметила дизайнер Кристина Бобкова в комментарии журналистам издания.

[ + – ] Елена и Владимир Зеленские дали большое интервью Пирсу Моргану

"Я увлекаюсь президентской парой, я понимаю, что им сложнее, чем нам, украинцам, вместе взятым. Потому что на них сейчас лежит вся ответственность за судьбу нашей страны", — призналась владелица бренда.

Напомним, недавно Елена Зеленская выступила перед Конгрессом США в костюме с традиционной украинской вышивкой восточных регионов.

Также Фокус писал о скандале вокруг фотосессии первой леди Украины для американского Vogue. Жену главы государства поддержали известные украинки необычным флешмобом.