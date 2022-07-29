UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Елена Зеленская выбрала брючный костюм украинского бренда для интервью Пирсу Моргану (фото)

1395
Елена Зеленская, жена Владимира Зеленского, Елена Зеленская пирс морган, интервью зеленских пирса моргана
Фото: olenazelenska_official | Елена Зеленская

Жена президента Украины практически всегда выходит на публику в нарядах украинского производителя.

Первая леди Украины Елена Зеленская в очередной раз продемонстрировала наряд украинского бренда. Об этом пишет НВ.

На интервью с известным британским журналистом Пирсом Морганом супруга президента Украины пришла в элегантном нежно-сером брючном костюме от BOBKOVA из коллекции осень-зима 2023 года.

Елена и Владимир Зеленские дали общее обширное интервью иностранному журналисту. Глава государства традиционно был одет в темные оттенки. Тем временем его супруга выбрала светлый комплект, который, как известно, должен был быть представлен на подиуме в конце февраля 2022, однако этого так и не произошло.

Елена и Владимир Зеленские дали большое интервью Пирсу Моргану

"Для меня всегда очень важно, чтобы Елена выглядела современно. Потому что когда делаешь вещи по дресс-коду, который очень часто ограничивает гардероб первой леди, это настолько скучно, консервативно и неинтересно. А мне очень хочется, чтобы мы не превращали нашу Елену в консервативную взрослую женщину. А в этом костюме она выглядит современно и молодо", — отметила дизайнер Кристина Бобкова в комментарии журналистам издания.

Елена и Владимир Зеленские дали большое интервью Пирсу Моргану

"Я увлекаюсь президентской парой, я понимаю, что им сложнее, чем нам, украинцам, вместе взятым. Потому что на них сейчас лежит вся ответственность за судьбу нашей страны", — призналась владелица бренда.

Напомним, недавно Елена Зеленская выступила перед Конгрессом США в костюме с традиционной украинской вышивкой восточных регионов.

Также Фокус писал о скандале вокруг фотосессии первой леди Украины для американского Vogue. Жену главы государства поддержали известные украинки необычным флешмобом.