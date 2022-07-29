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Олена Зеленська обрала штанний костюм українського бренду для інтерв'ю Пірсу Моргану (фото)

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Фото: olenazelenska_official | Олена Зеленська

Дружина президента України практично завжди виходить на публіку у вбраннях українського виробника.

Перша леді України Олена Зеленська вкотре продемонструвала вбрання від українського бренду. Про це пише НВ.

На інтерв'ю з відомим британським журналістом Пірсом Морганом дружина президента України прийшла в елегантному ніжно-сірому штанному костюмі від BOBKOVA з колекції осінь-зима 2023.

Олена та Володимир Зеленські дали спільне велике інтерв'ю іноземному журналісту. Глава держави традиційно був одягнутий у темні відтінки. Тим часом його дружина обрала світлий комплект, який, як відомо, повинен був бути представлений до подіумі наприкінці лютого 2022, проте цього так і не сталося.

Олена та Володимир Зеленські дали велике інтерв'ю Пірсу Моргану

"Для мене завжди дуже важливо, щоб Олена виглядала сучасно. Тому що коли робиш речі за дрес-кодом, який дуже часто обмежує гардероб перших леді, це настільки нудно, консервативно та нецікаво. А мені дуже хочеться, щоб ми не перетворювали нашу Олену на консервативну дорослу жінку. А в цьому костюмі вона виглядає сучасно та молодо", — зазначила дизайнерка Христина Бобкова в коментарі журналістам видання.

Олена та Володимир Зеленські дали велике інтерв'ю Пірсу Моргану

"Я захоплююсь президентською парою, я розумію, що їм складніше, ніж нам, українцям, разом узятим. Тому що на них зараз лежить вся відповідальність за долю нашої країни", — зізналася власниця бренду.

Нагадаємо, нещодавно Олена Зеленська виступила перед Конгресом США у костюмі з традиційною українською вишивкою східних регіонів.

Також Фокус писав про скандал навколо фотосесії першої леді України для американського Vogue. Дружину глави держави підтримали відомі українки незвичним флешмобом.