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"Зовсім не жалкую". Олена Зеленська відповіла на критику її фотосесії для Vogue

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Фото: Vogue | Олена Зеленська

Раніше в мережі висловили своє обурення позою, у якій перша леді з'явилася на обкладинці глянцю.

Перша леді України Олена Зеленська відповіла на критику своєї нещодавньої фотосесії для американського Vogue.

В інтерв'ю телеканалу CNA сінгапурського національного мовника Mediacorp дружина українського президента розповіла про ставлення до негативних висловів у її бік щодо фотосесії для відомого глянцю, автором якої виступила знаменита фотографка Енн Лейбовіц.

"Зовсім не жалкую. З одного боку мене здивувало, що у ХХІ сторіччі в умовах демократії можна так довго говорити про позу, яку займає жінка при сидінні — це дійсно не варте уваги. З іншого боку, навіть це фото привернуло більше уваги до самого інтерв'ю і до контексту тієї публікації", — зазначила перша леді України.

За її словами, це саме те, чого вона прагнула, адже до теми війни в Україні це привернуло ще більше уваги та набуло ширшого розголосу.

Олена Зеленська дала чергове інтерв'ю закордонним ЗМІ

"Ще раз розповісти правду про Україну, про нас, про те, як ми живемо, про українців. І якщо я таким чином досягла своєї мети, то я задоволена. І взагалі я стою на тому, що критики не буде тільки тоді, коли ти нічого не будеш робити. Будь-що, щоб ти не зробив — буде викликати критику. Все решта — маніпуляція", — зізналася Олена Зеленська.

Олена Зеленська для Vogue

Зокрема Зеленська вчергове закликала світ не забувати про війну в Україні.

Раніше в мережі висловили своє обурення позою, у якій перша леді з'явилася на обкладинці глянцю. Проте незадовго після цього низка відомих жінок підтримали дружину президента та запустили флешмоб, у якому закликають жінок сідати в таких позах, у яких буде зручно.

Нагадаємо, Олена Зеленська обрала для інтерв'ю відомому журналісту костюм українського бренду.

Також Фокус писав про те, чому Олена Зеленська вирішила знятися для всесвітньо відомого Vogue.