"Зовсім не жалкую". Олена Зеленська відповіла на критику її фотосесії для Vogue

Раніше в мережі висловили своє обурення позою, у якій перша леді з'явилася на обкладинці глянцю.

Перша леді України Олена Зеленська відповіла на критику своєї нещодавньої фотосесії для американського Vogue.

В інтерв'ю телеканалу CNA сінгапурського національного мовника Mediacorp дружина українського президента розповіла про ставлення до негативних висловів у її бік щодо фотосесії для відомого глянцю, автором якої виступила знаменита фотографка Енн Лейбовіц.

"Зовсім не жалкую. З одного боку мене здивувало, що у ХХІ сторіччі в умовах демократії можна так довго говорити про позу, яку займає жінка при сидінні — це дійсно не варте уваги. З іншого боку, навіть це фото привернуло більше уваги до самого інтерв'ю і до контексту тієї публікації", — зазначила перша леді України.

За її словами, це саме те, чого вона прагнула, адже до теми війни в Україні це привернуло ще більше уваги та набуло ширшого розголосу.

[ + – ] Олена Зеленська дала чергове інтерв'ю закордонним ЗМІ

"Ще раз розповісти правду про Україну, про нас, про те, як ми живемо, про українців. І якщо я таким чином досягла своєї мети, то я задоволена. І взагалі я стою на тому, що критики не буде тільки тоді, коли ти нічого не будеш робити. Будь-що, щоб ти не зробив — буде викликати критику. Все решта — маніпуляція", — зізналася Олена Зеленська.

[ + – ] Олена Зеленська для Vogue

Зокрема Зеленська вчергове закликала світ не забувати про війну в Україні.

Раніше в мережі висловили своє обурення позою, у якій перша леді з'явилася на обкладинці глянцю. Проте незадовго після цього низка відомих жінок підтримали дружину президента та запустили флешмоб, у якому закликають жінок сідати в таких позах, у яких буде зручно.

Нагадаємо, Олена Зеленська обрала для інтерв'ю відомому журналісту костюм українського бренду.

Також Фокус писав про те, чому Олена Зеленська вирішила знятися для всесвітньо відомого Vogue.