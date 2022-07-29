Відомі українки підтримали Олену Зеленську незвичайним флешмобом

Перша леді отримала шквал негативних коментарів за недавню фотосесію для американського Vogue.

Нещодавно Олена Зеленська потрапила на digital-обкладинку американського глянцю та дала відверте інтерв'ю Vogue. Фотосесія першої леді України спричинила неоднозначну реакцію. Автором знімків стала знаменита Енні Лейбовіц, яка прилетіла у Київ заради зустрічі з Оленою Зеленською. Вона сфотографувала дружину президента України в аеропорту Гостомеля та в Офісі Президента.

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На обкладинці журналу перша леді України зображена сидячки на мармурових сходах. Вона має стомлений вигляд.

Багато підписників американського глянцю зазначили, що концепція знімків виявилася недоречною. Мовляв дивно зніматися в глянці, коли в Україні щодня гинуть люди.

Українців обурила "нежіночна поза" Олени Зеленської на фото.

У відповідь на критику в соцмережах запустили флешмоб на підтримку першої леді України з хештегом #sitlikeagirl. Ініціатором стала популярна історикиня моди та fashion-критикиня Зоя Звиняцьківська.

"Я не думала, що це все буде настільки палати. Вже американці запитують, що там у вас із фоткою дружини президента, і їм цитують мій пост, щоб пояснити", — написала журналістка. За словами Звиняцьківської, вона не фанатка Олени Зеленської, але її обурили критики, яким не сподобалася поза першої леді України на фото.

Ініціативу підтримали багато знаменитих українок, серед яких журналістка Галина Танай, телеведучі Марічка Падалко та Василіса Фролова, нардепка Марина Бардіна, співачки Lida Lee й Ольга Горбачова та інші. Усі вони вважають, що в позуванні першої леді України немає нічого "нежіночого".

Раніше Фокус писав про те, що перша леді України обрала для фотосесії Vogue вбрання й аксесуари українських брендів Bettter, Six, Hvoya, The Coat, Kachorovska та Poustovit. Інтерв'ю в Олени Зеленської взяла журналістка Рейчел Донадіо. А знімки зробила легендарна портретистка Енні Лейбовіц, чиї роботи давно увійшли в історію фотомистецтва. У глянці Зеленську назвали тією, хто "допомогла Україні заявити про себе", та першою, хто "заговорила про людський досвід війни".