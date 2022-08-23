Николь Кидман снялась в "голом" платье для глянца

55-летняя актриса продемонстрировала впечатляющие бицепсы и стильные авангардные образы

Николь Кидман, 55 лет стала героиней обложки журнала Perfect. Она позировала в авангардных нарядах, в том числе и в "голом" платье от Глена Мартенса, креативного директора Diesel, пишет Daily Mail.

Николь Кидман укрепила свой статус иконы высокой моды после выпуска новой стильной фотосессии для обложки журнала Perfect. 55-летняя обладательница "Оскара" продемонстрировала идеальную форму и впечатляющие бицепсы в микро-мини-юбке и топе от Diesel.

[ + – ] Николь Кидман для Perfect magazine

Для фотосессиии Николь примерила рыжий парик с графической челкой и несколько авангардных нарядов: высокие ботфорты с широким голенищем и даже "голое платье".

Снимки сделал Чжун Линь для третьего номера журнала Perfect, посвященного величайшим иконам поп-культуры.

Это произошло всего через несколько месяцев после того, как актриса появилась на обложке февральского номера Vanity Fair в микро-юбке Miu Miu и укороченном топе.

Тогда ее критиковали за "откровенность", но Николь Кидман пояснила, что сама настояла на этом наряде, ведь изначально для нее выбрали другую одежду.

"Я подумала: "Нет, нет, мне нравится это! Могу ли я носить это? Стилист Кэти Гранд сказала: "Ты точно хочешь надеть это?!". А я говорю: "Конечно! Несите скорей!", — рассказывала Николь Кидман.

[ + – ] Николь Кидман для Perfect magazine

Впрочем, новую фотосессию уже раскритиковали за то, что фоторедакторы переборщили с фотошопом, изменив внешность Николь до неузнаваемости. Но даже без редактирования ее снимков, Кидман выглядит отлично, куда моложе своих лет и находится в прекрасной форме. Тренировкам она посвящает много времени.