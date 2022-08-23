Ніколь Кідман знялася в "голій" сукні для глянцю

55-річна акторка продемонструвала разючі біцепси та стильні авангардні образи.

Ніколь Кідман, 55 років, стала героїнею обкладинки журналу Perfect. Вона позувала в авангардному вбранні, зокрема й у "голій" сукні від Глена Мартенса, креативного директора Diesel, пише Daily Mail.

Ніколь Кідман зміцнила свій статус ікони високої моди після випуску нової стильної фотосесії для обкладинки журналу Perfect. 55-річна володарка "Оскара" продемонструвала ідеальну форму та разючі біцепси у мікромініспідниці та топі від Diesel.

[ + – ] Ніколь Кідман для Perfect magazine

Для фотосесії Ніколь приміряла руду перуку з графічним чубчиком і кілька авангардних нарядів: високі ботфорти із широкою халявою і навіть "голу сукню".

Знімки зробив Чжун Лінь для третього номера журналу Perfect, присвяченого найбільшим іконам поп-культури.

Це сталося через кілька місяців після того, як акторка з'явилася на обкладинці лютневого номера Vanity Fair у мікроспідниці Miu Miu і вкороченому топі.

Тоді її критикували за "відвертість", але Ніколь Кідман пояснила, що сама наполягла на цьому вбранні, адже спочатку для неї обрали інший одяг.

"Я подумала: "Ні, ні, мені подобається це! Чи можу я носити це? Стилістка Кеті Гранд сказала: "Ти точно хочеш вдягнути це?!" А я кажу: "Звичайно! Несіть швидше!", — розповідала Ніколь Кідман.

[ + – ] Ніколь Кідман для Perfect magazine

Утім, нову фотосесію вже розкритикували за те, що фоторедактори перебрали із фотошопом, змінивши зовнішність Ніколь до невпізнання. Але навіть без редагування її знімків, Кідман виглядає чудово, куди молодше за свої роки і знаходиться в прекрасній формі. Тренуванням вона присвячує багато часу.