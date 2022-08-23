В Канаде украли самую знаменитую фотографию Уинстона Черчилля

Портрет премьер-министра Черчилля висел в отеле "Шато Лорье" в Оттаве

В канадской Оттаве украли одну из самых знаменитых фотографий бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля под названием "Рычащий лев". Об этом сообщает канадское издание CTV.

Фотография "Рычащий лев", изображающая Уинстона Черчилля без сигары, была сделана канадским фотографом Юсуфом Каршем в декабре 1941 года.

Карш был звездой фотографического портрета. Он снимал Хемингуэя, Гагарина, кинозвезд того времени и политиков.

[ + – ] Читальный зал, где висел портрет Уинстона Черчилля Фото: Скриншот

Фотография Черчилля висела в читальном отеля "Шато Лорье" (Chateau Laurier). Согласно сообщению CTV, только в выходные сотрудники отеля заметили, что оригинал знаменитого снимка подменили копией.

"Мы глубоко опечалены этим наглым поступком. В качестве меры предосторожности оставшиеся фотографии, находящиеся в читальном зале, были убраны до тех пор, пока их не удастся надежно защитить", — заявила генеральный директор отеля Женевьев Дюма.

[ + – ] Отель "Шато Лорье" (Chateau Laurier) в Оттаве Фото: Скриншот

Знаменитый снимок был сделан после того, как Уинстон Черчилль выступил в канадском парламенте с речью.

Негласное название "Рычащий лев" фотография получила из-за инцидента во время съемки.

Черчилль никогда не расставался со своей сигарой, для него даже создавали специальные "слюнявчики", чтобы он не засыпал пеплом все вокруг.

Но Юсуф Карш никак не мог поймать нужное выражение лица премьер-министра, поэтому он просто выхватил сигару у Черчилля и сделал снимок, когда тот раздраженно пытался собраться с мыслями.

"Вы даже рычащего льва можете заставить стоять на месте, чтобы сделать фотографию", — сказал тогда Черчилль Каршу. Так буквально через несколько секунд была сделана вторая фотография, на которой премьер приветливо улыбается.

"К тому времени, как я вернулся к камере, он выглядел настолько воинственно, что, наверное, готов был уничтожить меня. В этот момент я сделал снимок", — вспоминал Карш.

[ + – ] Украденный портрет Уинстона Черчилля Фото: Скриншот

Он был доволен результатом, но всегда говорил, что не ожидал популярности снимка, который стал самым тиражируемым портретом премьер-министра и неоднократно появлялся на обложках журналов.

"Портрет Уинстона Черчилля изменил мою жизнь. Я понимал, что это важная фотография, но и мечтать не мог, что она станет одной из самых тиражируемых в истории", — говорил Карш.