У Канаді вкрали найзнаменитішу фотографію Вінстона Черчилля

Портрет прем'єр-міністра Черчилля висів у готелі "Шато Лор'є" в Оттаві

У канадській Оттаві вкрали одну з найзнаменитіших фотографій колишнього прем'єр-міністра Великобританії Вінстона Черчилля під назвою "Рикаючий лев". Про це повідомляє канадське видання CTV.

Фотографію "Рикаючий лев", що зображує Вінстона Черчилля без сигари, зробив канадський фотограф Юсуф Карш у грудні 1941 року.

Карш був зіркою фотографічного портрета. Він знімав Гемінгуея, Гагаріна, кінозірок того часу та політиків.

[ + – ] Читальний зал, де висів портрет Вінстона Черчилля Фото: Скриншот

Фотографія Черчилля висіла у читальному готелі "Шато Лор'є" (Chateau Laurier). Згідно з повідомленням CTV, лише у вихідні співробітники готелю зауважили, що оригінал знаменитого знімка підмінили копією.

"Ми глибоко засмучені цим нахабним вчинком. Як запобіжний захід, залишені фотографії, що знаходяться в читальній залі, прибрані доти, поки їх не вдасться надійно захистити", — заявила генеральна директорка готелю Женев'єв Дюма.

[ + – ] Готель "Шато Лор'є" (Chateau Laurier) в Оттаві Фото: Скриншот

Знаменитий знімок зроблено після того, як Вінстон Черчилль виступив у канадському парламенті з промовою.

Негласну назву "Рикаючий лев" фотографія отримала через інцидент під час зйомки.

Черчилль ніколи не розлучався зі своєю сигарою, для нього навіть створювали спеціальні "слинявчики", щоб він не засинав попелом усе довкола.

Але Юсуф Карш ніяк не міг упіймати потрібний вираз обличчя прем'єр-міністра, тому він просто вихопив сигару у Черчілля і зробив знімок, коли той роздратовано намагався зібратися з думками.

"Ви навіть лева, що гарчить, можете змусити стояти на місці, щоб зробити фотографію", — сказав тоді Черчилль Каршу. Так буквально за кілька секунд зроблено другу фотографію, на якій прем'єр привітно посміхається.

"На той час, як я повернувся до камери, він виглядав настільки войовничо, що, напевно, готовий був знищити мене. У цей момент я зробив знімок", — згадував Карш.

[ + – ] Вкрадений портрет Вінстона Черчилля Фото: Скриншот

Він був задоволений результатом, але завжди казав, що не очікував популярності знімка, який став найтиражованішим портретом прем'єр-міністра і неодноразово з'являвся на обкладинках журналів.

"Портрет Вінстона Черчилля змінив моє життя. Я розумів, що це важлива фотографія, але й мріяти не міг, що вона стане однією з тих, що найбільше тиражуються в історії", — говорив Карш.