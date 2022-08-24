Топ-5 модных дизайнов маникюра на август

В последний месяц лета мастера отмечают, что в моду вошел эффект аэрографии и 3D-ногти

Стилисты отмечают, что сейчас, когда наступил сезон свадеб, в моду вошли прозрачные и нюдовые оттенки. А еще считают, что сейчас пик популярности маникюра, как такового. Об этом пишет Vogue.

Мастера маникюра говорят, что "мы никогда не были так одержимы своими ногтями". Это уже не быстрый маникюр, сделанный дома, а целый ритуал, который проводится каждые две недели, когда ногти отрастают.

Выбор мастера по маникюру – это серьезное дело, а выбор дизайна – это сложная задача. Ведь тренды часто меняются и в моду входят новые техники и формы ногтей.

Независимо от того, любите ли вы естественный образ или предпочитаете, чтобы ваш маникюр был смелым и выразительным, профессионалы предсказывают, что вошло в моду в августе.

"Свадебный сезон наступил, поэтому я вижу много вариантов французского маникюра и 50 оттенков прозрачного", — говорит Мишель Хамфри, среди клиентов которой певицы Дуа Липа и Адель.

"Вдохновляйтесь оттенком овсяного молока, полупрозрачным клубничным молочным коктейлем и чистыми нюдовыми оттенками", — отмечает Мишель.

Но есть и яркие дизайны, которые идеально подходят для последнего летнего месяца.

Эффект аэрографии

Техника аэрографии была популярна в 1990-х и 2000-х, но не для дизайна ногтей.

[ + – ] Эффект аэрографии - яркий дизайн ногтей

Теперь, когда прошлые тренды снова в моде, аэрография перекочевала в маникюрные салоны. Главное, создать эффект напыления, придающий дизайну объем и загадочность.

3D-нейл-арт

К выпуклому дизайну мастера подбирались долго, он, надо отметить, не слишком удобен для повседневной носки, но всегда производит впечатление.

[ + – ] 3D-нейл-арт - популярный дизайн

Капли воды, желейные мишки, бабочки, ледяные узоры… вдохновение мастера черпают отовсюду.

Микро нейл-арт

Обильный нейл-арт вышел из моды. Теперь покрывать рисунками всю поверхность ногтя уже не рекомендуют.

[ + – ] Мини-нейл-арт в трендах

Но мастера советуют попробовать минималистичный нейл-арт. Крохотные сердечки, маленькие надписи, или инициалы напомнят о приятном воспоминании и привлекут внимание к рукам. Изображать что-то маленькое и миленькое рекомендуют только на одном ногте.

Итальянский маникюр

Одна из главных тенденций этого года — итальянский маникюр, профессиональная техника, которая создает иллюзию длины на коротких ногтях.

[ + – ] Итальянский маникюр - можно использовать любой цвет

Александра Телеки, также известная как The Hot Blend в Instagram, экспериментировала с различными дизайнами в сочетании с этой техникой. Секрет в том, чтобы не прокрашивать весь ноготь по бокам, оставляя там светлые, естественные полоски. Это зрительно вытягивает ноготь.

Форма гроба

Немного мрачное название дизайна всего лишь рекомендует сужать кончик ногтя, но заканчивать его геометрической формой, а не миндалевидной.

[ + – ] Форма гроба - мрачное название, но дизайн оригинальный

Это также позволяет зрительно удлинить ногти. Мастера еще называют эту форму — "мягкий квадрат", но в отношении более коротких ногтей.