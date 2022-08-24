Топ-5 модних дизайнів манікюру на серпень

В останній місяць літа майстри відзначають, що в моду увійшов ефект аерографії та 3D-нігті.

Стилісти зазначають, що зараз, коли настав сезон весіль, у моду увійшли прозорі та нюдові відтінки. А ще вважають, що зараз пік популярності манікюру як такого. Про це пише Vogue.

Майстри манікюру кажуть, що "ми ніколи не були такі одержимі своїми нігтями". Це вже не швидкий манікюр, зроблений удома, а цілий ритуал, який проводять кожні два тижні, коли відростають нігті.

Вибір майстра з манікюру — це серйозна справа, а вибір дизайну ☺ це складне завдання. Адже тренди часто змінюються, і в моду входять нові техніки та форми нігтів.

Незалежно від того, чи ви любите природний образ або віддаєте перевагу, щоб ваш манікюр був сміливим і виразним, професіонали передбачають, що увійшло в моду в серпні.

"Весільний сезон настав, тому я бачу багато варіантів французького манікюру та 50 відтінків прозорого", — каже Мішель Гамфрі, серед клієнтів якої співачки Дуа Ліпа й Адель.

"Надихайтеся відтінком вівсяного молока, напівпрозорим полуничним молочним коктейлем і чистими відтінками", — зазначає Мішель.

Але є і яскраві дизайни, що ідеально підходять для останнього літнього місяця.

Ефект аерографії

Техніка аерографії була популярна в 1990-х і 2000-х, але не для дизайну нігтів.

[ + – ] Ефект аерографії — яскравий дизайн нігтів

Тепер, коли минулі тренди знову модні, аерографія перекочувала в манікюрні салони. Головне— створити ефект напилення, що надає об'єму та загадковості дизайну.

3D-нейл-арт

До опуклого дизайну майстри підбиралися довго, він, треба зазначити, не надто зручний для повсякденного носіння, але завжди справляє враження.

[ + – ] 3D-нейл-арт — популярний дизайн

Краплі води, желейні ведмедики, метелики, крижані візерунки… Натхнення майстри черпають звідусіль.

Мікронейл-арт

Рясний нейл-арт вийшов із моди. Тепер покривати малюнками всю поверхню нігтя не рекомендують.

[ + – ] Мінінейл-арт у трендах

Але майстри радять спробувати мінімалістичний нейл-арт. Крихітні серця, маленькі написи або ініціали нагадають про приємний спогад і привернуть увагу до рук. Зображати щось маленьке та миле рекомендують лише на одному нігті.

Італійський манікюр

Однією з головних тенденцій цього року є італійський манікюр — професійна техніка, яка створює ілюзію довжини на коротких нігтях.

[ + – ] Італійський манікюр — можна використовувати будь-який колір

Олександра Телекі, також відома як The Hot Blend у Instagram, експериментувала з різними дизайнами в поєднанні з цією технікою. Секрет у тому, щоб не фарбувати весь ніготь із обох боків, залишаючи там світлі, природні смужки. Це візуально подовжує ніготь.

Форма труни

Трохи похмура назва дизайну лише рекомендує звужувати кінчик нігтя, але закінчувати його геометричною формою, а не мигдалеподібною.

[ + – ] Форма труни — похмура назва, але дизайн оригінальний

Це також дозволяє візуально подовжити нігті. Майстри ще називають цю форму "м'який квадрат", але це стосується коротших нігтів.