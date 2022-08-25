Богатые Рыбы и влюбленные Близнецы. Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 августа 2022

Что ожидает представителей всех знаков зодиака сегодня, 25 августа 2022 года

Для кого этот день будет благоприятным финансово: Рыбы, Водолей, Стрелец.

Удачный день для начала отношений: Близнецы, Дева, Овен.

У кого будет удачный день на работе: Козерог, Телец, Рак.

Кому нужно расслабится и отдохнуть: Скорпион, Лев, Весы. Об этом сообщает астролог и таролог Анжела Перл на своем youtube-канале.

Прогноз таролога на 25 августа 2022 для всех знаков зодиака

Овен

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Вас ждут трудности. Возможно, будет нелегко в отношениях. А в рабочих моментах придется экономить.

Телец

Карта дня "Десятка кубков"

Впереди бела полоса. Ищите гармонию в любви. А бизнес наладится.

Фото: Getty Images

Близнецы

Карта дня "Двойка кубков"

Будьте с партнером поддержкой друг для друга. Также поддерживайте связь с друзьями. Это сейчас важно.

Рак

Карта дня "Паж жезлов"

Полагайтесь на ваш ум, и это вам поможет. Всегда выбирайте разумный вариант развития событий, даже если сердце шепчет иначе. Сейчас нужно именно так.

Лев

Карта дня "Шестерка жезлов"

Смело идите вперед, удача и легкие победы ждут — и в любви, и на работе. Но не зазнавайтесь.

Дева

Карта дня "Паж кубков"

Доверьтесь интуиции и слушайте сердце, оно сейчас подсказывает верные решения. Даже если разум твердит, что это нелогично.

Весы

Карта дня "Семерка кубков"

Старайтесь не браться за все и сразу. Возьмите умеренный темп и один путь — и в отношениях, и на работе.

Скорпион

Карта дня "Двойка пентаклей"

Баланс – вот о чем сейчас стоит позаботиться. В любви ищите гармонию, а на работе сосредоточьтесь на важном.

Стрелец

Карта дня "Семерка жезлов"

Вам придется защищать свое — сражаться за любовь, а на работе отстаивать свою позицию.

Козерог

Карта дня "Двойка мечей"

То, что уже решили, — верно. В любви может быть больно. А на работе новые достижения придется получать через большие усилия.

Водолей

Карта дня "Влюбленные"

В отношениях сегодня можно смело раствориться в любви и ни о чем не думать. А на работе ищите партнеров.

Рыбы

Карта дня "Четверка жезлов"

Пора задуматься об отношениях. Если они у вас уже есть — пора думать про новый уровень. Ищите единомышленников на работе.