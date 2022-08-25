Богатые Рыбы и влюбленные Близнецы. Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 августа 2022
Что ожидает представителей всех знаков зодиака сегодня, 25 августа 2022 года
Для кого этот день будет благоприятным финансово: Рыбы, Водолей, Стрелец.
Удачный день для начала отношений: Близнецы, Дева, Овен.
У кого будет удачный день на работе: Козерог, Телец, Рак.
Кому нужно расслабится и отдохнуть: Скорпион, Лев, Весы. Об этом сообщает астролог и таролог Анжела Перл на своем youtube-канале.
Прогноз таролога на 25 августа 2022 для всех знаков зодиака
Овен
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Вас ждут трудности. Возможно, будет нелегко в отношениях. А в рабочих моментах придется экономить.
Телец
Карта дня "Десятка кубков"
Впереди бела полоса. Ищите гармонию в любви. А бизнес наладится.
Близнецы
Карта дня "Двойка кубков"
Будьте с партнером поддержкой друг для друга. Также поддерживайте связь с друзьями. Это сейчас важно.
Рак
Карта дня "Паж жезлов"
Полагайтесь на ваш ум, и это вам поможет. Всегда выбирайте разумный вариант развития событий, даже если сердце шепчет иначе. Сейчас нужно именно так.
Лев
Карта дня "Шестерка жезлов"
Смело идите вперед, удача и легкие победы ждут — и в любви, и на работе. Но не зазнавайтесь.
Дева
Карта дня "Паж кубков"
Доверьтесь интуиции и слушайте сердце, оно сейчас подсказывает верные решения. Даже если разум твердит, что это нелогично.
Весы
Карта дня "Семерка кубков"
Старайтесь не браться за все и сразу. Возьмите умеренный темп и один путь — и в отношениях, и на работе.
Скорпион
Карта дня "Двойка пентаклей"
Баланс – вот о чем сейчас стоит позаботиться. В любви ищите гармонию, а на работе сосредоточьтесь на важном.
Стрелец
Карта дня "Семерка жезлов"
Вам придется защищать свое — сражаться за любовь, а на работе отстаивать свою позицию.
Козерог
Карта дня "Двойка мечей"
То, что уже решили, — верно. В любви может быть больно. А на работе новые достижения придется получать через большие усилия.
Водолей
Карта дня "Влюбленные"
В отношениях сегодня можно смело раствориться в любви и ни о чем не думать. А на работе ищите партнеров.
Рыбы
Карта дня "Четверка жезлов"
Пора задуматься об отношениях. Если они у вас уже есть — пора думать про новый уровень. Ищите единомышленников на работе.