Багаті Риби та закохані Близнюки. Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 25 серпня 2022

Що очікує на представників усіх знаків зодіаку сьогодні, 25 серпня 2022 року.

Для кого цей день буде сприятливим фінансово: Риби, Водолій, Стрілець.

Вдалий день для початку стосунків: Близнюки, Діва, Овен.

У кого буде вдалий день на роботі: Козеріг, Тілець, Рак.

Кому потрібно розслабитися та відпочити: Скорпіон, Лев, Терези. Про це повідомляє астрологиня й тарологиня Анжела Перл на своєму YouTube-каналі.

Прогноз тарологині на 25 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку

Овен

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

На вас чекають труднощі. Можливо, буде нелегко в стосунках. А в робочих моментах доведеться заощаджувати.

Телець

Карта дня "Десятка кубків"

Попереду біла смуга. Шукайте гармонію в коханні. А бізнес налагодиться.

Фото: Getty Images

Близнюки

Карта дня "Двійка кубків"

Будьте з партнером підтримкою одне для одного. Також підтримуйте зв'язок із друзями. Це зараз важливо.

Рак

Карта дня "Паж жезлів"

Покладайтеся на ваш розум, і це допоможе. Завжди вибирайте розумний варіант розвитку подій, навіть якщо серце шепоче інакше. Нині потрібно саме так.

Лев

Карта дня "Шістка жезлів"

Сміливо йдіть вперед, удача та легкі перемоги чекають — і в коханні, і на роботі. Але не зазнавайтеся.

Діва

Карта дня "Паж кубків"

Довіртеся інтуїції та слухайте серце, воно зараз підказує вірні рішення. Навіть якщо розум стверджує, що це нелогічно.

Терези

Карта дня "Сімка кубків"

Намагайтеся не братися за все й одразу. Візьміть помірний темп і один шлях — і в стосунках, і на роботі.

Скорпіон

Карта дня "Двійка пентаклів"

Баланс — ось про що зараз варто подбати. У коханні шукайте гармонію, а на роботі зосередьтеся на важливому.

Стрілець

Карта дня "Сімка жезлів"

Вам доведеться захищати своє — боротися за кохання, а на роботі відстоювати свою позицію.

Козеріг

Карта дня "Двійка мечів"

Те, що вже вирішили, — правда. У коханні може бути боляче. А на роботі нові досягнення доведеться отримувати через величезні зусилля.

Водолій

Карта дня "Закохані"

У стосунках сьогодні можна сміливо розчинитися в коханні та ні про що не думати. А на роботі шукайте партнерів.

Риби

Карта дня "Четвірка жезлів"

Час задуматися про стосунки. Якщо вони у вас вже є, настав час думати про новий рівень. Шукайте однодумців на роботі.