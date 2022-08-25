Принц Гарри и Меган Маркл усыновили собаку, спасенную от опытов

Семилетний бигль по кличке Мама Мия находился в Центре тестирования исследовательского центра Envigo в Вирджинии

Принц Гарри и Меган Маркл совершили доброе дело: "усыновили" пса, которого содержали в питомнике. Всего из селекционно-исследовательского центра Envigo в Вирджинии было спасено 4 тысячи собак. Об этом пишет LA Times.

Семилетнего бигля зовут Мама Мия, он будет жить в особняке герцогов Сассекских в Монтесито, Калифорния, с их детьми Арчи и Лилибет, так что псу очень повезло.

[ + – ] Мама Мия - новый член семьи Меган Маркл и принца Гарри Фото: Los Angeles Times/Devin Oktar Yalkin

У пары уже есть домашний бигль по имени Гай и лабрадор по кличке Пула. В семье также есть куры, которых якобы спасли с промышленной фермы. Они даже показывали кур своей подруге Опре Уинфри.

Бигля Мама Мия и остальных собак разводили, чтобы продавать для использования в фармацевтических и биотехнологических исследованиях.

Несколько проверок объекта Envigo за последние два года выявили десятки нарушений федеральных норм США.

Животные были спасены в июле и переданы организациям, в том числе организации Beagle Freedom Project, которая присматривала за 25 собаками.

Шеннон Кит, поверенная по правам животных, которая руководит проектом, рассказала, что Меган Маркл позвонила ей лично.

"Раздается звонок на мой мобильный, я поднимаю трубку, а она просто говорит: "Привет, Шеннон, это Меган", — рассказала Шеннон.

[ + – ] Шеннон Кит и ее коллеги со спасенными биглями Фото: Los Angeles Times/Devin Oktar Yalkin

Она призналась, что в первый момент подумала, что это актриса Меган Фокс заинтересовалась собаками, но они проболтали полчаса и потом она конечно поняла, что это герцогиня Сассекская заинтересовалась спасенными биглями.

Шеннон рассказала, что принц Гарри и Меган Маркл приехали за Мией лично, поиграли с ней и восемью ее щенками и сказали: "мы ее забираем".

Они уточнили, что хотели бы именно взрослую собаку, у которой меньше шансов на усыновление, ведь щенков разбирают куда охотней.

Меган Маркл всегда любила животных. Она привезла своего бигля Гая из США, когда вышла замуж за Гарри и говорила, что сразу "поладила" с корги королевы Елизаветы.