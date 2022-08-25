Принц Гаррі та Меган Маркл усиновили собаку, врятовану від дослідів

Семирічний бігль на прізвисько Мама Мія знаходився в Центрі тестування дослідницького центру Envigo у Вірджинії

Принц Гаррі та Меган Маркл зробили добру справу: "усиновили" пса, якого утримували в розпліднику. Загалом із селекційно-дослідницького центру Envigo у Вірджинії було врятовано 4 тисячі собак. Про це пише LA Times.

Семирічного бігля звати Мама Мія, він житиме в маєтку герцогів Сассекських у Монтесіто, Каліфорнія, з їхніми дітьми Арчі та Лілібет, тож псові дуже пощастило.

[ + – ] Мама Мія — новий член сім'ї Меган Маркл і принца Гаррі Фото: Los Angeles Times/Devin Oktar Yalkin

У пари вже є домашній бігль на ім'я Гай і лабрадор на прізвисько Пула. У сім'ї також є кури, яких нібито врятували з промислової ферми. Вони навіть показували курей своїй подрузі Опрі Вінфрі.

Бігля Мама Мія та інших собак розводили, щоб продавати для використання у фармацевтичних і біотехнологічних дослідженнях.

Декілька перевірок об'єкту Envigo за останні два роки виявили десятки порушень федеральних норм США.

Тварини були врятовані в липні та передані організаціям, зокрема організації Beagle Freedom Project, яка наглядала за 25 собаками.

Шеннон Кіт, повірена з прав тварин, яка керує проєктом, розповіла, що Меган Маркл зателефонувала їй особисто.

"Лунає дзвінок на мій мобільний, я піднімаю слухавку, а вона просто каже: "Привіт, Шеннон, це Меган", — розповіла Шеннон.

[ + – ] Шеннон Кіт та її колеги з врятованими біглями Фото: Los Angeles Times/Devin Oktar Yalkin

Вона зізналася, що в перший момент подумала, що це акторка Меган Фокс зацікавилася собаками, але вони проговорили пів години і потім вона зрозуміла, що це герцогиня Сассекська зацікавилася врятованими біглями.

Шеннон розповіла, що принц Гаррі та Меган Маркл приїхали за Мією особисто, пограли з нею та вісьмома її цуценятами і сказали: "ми її забираємо".

Вони уточнили, що хотіли б саме дорослого собаку, у якого менше шансів на усиновлення, адже цуценят розбирають набагато охочіше.

Меган Маркл завжди любила тварин. Вона привезла свого бігля Гая зі США, коли вийшла заміж за Гаррі та казала, що відразу "порозумілася" з коргі королеви Єлизавети.