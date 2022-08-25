Кузен герцогини Камиллы покончил с собой после трудного развода

Тело Чарльза Вильерса, как сообщают в полиции, было найдено в номере отеля в Лондоне

Герцогиня Корнуолльская, супруга наследника британского престола принца Чарльза, переживает личную трагедию. Ее двоюродный брат, Чарльз Вильерс покончил с собой. Об этом пишет Times

59-летний мужчина был найден мертвым в номере отеля Durrants в лондонском районе Мэрилебон на прошлой неделе. Тело нашла горничная. Также сообщалось, что Вильерс был признан банкротом.

Родственник герцогини Камиллы переживал трудный развод. Он разошелся с женой, Эммой Вильерс, еще в 2012 году, спустя два года они развелись официально, но суды продолжались восемь лет. Пресса даже называла развод "самым долгим в Великобритании".

[ + – ] Чарльз Вильерс и его бывшая жена Эмма Вильерс Фото: Соцсети

Чарльз и Эмма не могли решить, где стоит решать все проблемы, возникающие в процессе развода: в Англии, или в Шотландии. В итоге произошли пять судебных процессов и сменились 20 судей. В какой-то момент Эмму Вильерс даже обвиняли в двоемужестве.

Брат герцогини Камиллы Паркер-Боулз тяжело переживал развод, впал в депрессию, друг увез его из Британии в Грецию, где старался развлечь катаниями на яхте. Но морские прогулки не помогли – и он отправил Чарльза обратно, чтобы тот лег в клинику реабилитации.

Журналисты выяснили, что вместо клиники, Чарльз Вильерс зарегистрировался в отеле Durrants в прошлую среду и на следующий день покончил с собой.

[ + – ] Отель "Дюррантс" в Лондоне, где покончил с собой Чарльз Вильерс Фото: tripadvisor.ru

В марте 2021 года судья Мостин из семейного отдела Высокого суда постановил, что Чарльз Вильерс по уши в долгах и не должен платить алименты.

Он заявил, что мистер и миссис Вильерс остались "финансово разоренными" в результате "ужасного" судебного разбирательства, и он подозревал, что оба они также "психологически пострадали".

Бы изъят даже их георгианский особняк Милтон-хаус в Западном Данбартоншире, где они жили все эти годы. И им пришлось покинуть арендованный коттедж, после того, как они задолжали 18 тысяч фунтов хозяину. В последнее время Эмма жила в маленькой квартире в Будапеште, приобретенной еще до замужества, а Чарльз Вильерс ночевал "на диванах друзей".

На последнем судебном заседании судья Мостин заявил, что и мистер, и миссис Вильерс выдвинули обвинения друг против друга после того, как их "любовь превратилась в ненависть".

Вильерс, родственник герцогини Камиллы по материнской линии, был помолвлен с 45-летней оперной певицей Хайди Иннес, но она разорвала их отношения в феврале этого года.

Матерью Чарльза Вильерса была Элизабет Кеппел, дочь виконта Бери, сына 9-го графа Альбермарля. Ее матерью была леди Майри Вейн-Темпест-Стюарт, дочь 7-го маркиза Лондондерри.