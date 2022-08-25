Кузен герцогині Камілли наклав на себе руки після важкого розлучення

Тіло Чарльза Вільєрса, як повідомляють у поліції, знайшли в номері готелю в Лондоні.

Герцогиня Корнуолльська, дружина спадкоємця британського престолу принца Чарльза, переживає особисту трагедію. Її двоюрідний брат, Чарльз Вільєрс, наклав на себе руки. Про це пише Times.

59-річного чоловіка знайшли мертвим у номері готелю Durrants у лондонському районі Мерілебон минулого тижня. Тіло знайшла покоївка. Також повідомлялося, що Вільєрса визнали банкрутом.

Родич герцогині Камілли переживав важке розлучення. Він розійшовся з дружиною, Еммою Вільєрс, ще у 2012 році, через два роки вони розлучилися офіційно, але суди тривали вісім років. Преса навіть називала розлучення "найдовшим у Великій Британії".

[ + – ] Чарльз Вільєрс і його колишня дружина Емма Вільєрс Фото: Соцсети

Чарльз і Емма не могли вирішити, де варто вирішувати всі проблеми, що виникають у процесі розлучення: в Англії чи Шотландії. У результаті відбулося п'ять судових процесів і змінилося 20 суддів. Якоїсь миті Емму Вільєрс навіть звинувачували в двомужності.

Брат герцогині Камілли Паркер-Боулз важко переживав розлучення, впав у депресію, друг відвіз його з Британії в Грецію, де намагався розважити катаннями на яхті. Але морські прогулянки не допомогли, і він відправив Чарльза назад, щоб той ліг у клініку реабілітації.

Журналісти з'ясували, що замість клініки Чарльз Вільєрс зареєструвався в готелі Durrants минулої середи й наступного дня наклав на себе руки.

[ + – ] Готель "Дюррантс" у Лондоні, де наклав на себе руки Чарльз Вільєрс Фото: tripadvisor.ru

У березні 2021 року суддя Мостін із сімейного відділу Високого суду ухвалив, що Чарльз Вільєрс по вуха в боргах і не повинен платити аліменти.

Він заявив, що містер і місіс Вільєрс залишилися "фінансово розореними" в результаті "жахливого" судового розгляду, і він підозрював, що обидва вони також "психологічно постраждали".

Було б вилучено навіть їхній георгіанський маєток Мілтон-хаус у Західному Данбартонширі, де вони жили всі ці роки. І їм довелося залишити орендований котедж після того, як вони заборгували 18 тисяч фунтів господареві. Останнім часом Емма жила в маленькій квартирі в Будапешті, придбаній ще до заміжжя, а Чарльз Вільєрс ночував "на диванах друзів".

На останньому судовому засіданні суддя Мостін заявив, що і містер, і місіс Вільєрс висунули звинувачення одне проти одного після того, як їхнє "кохання перетворилося на ненависть".

Вільєрс, родич герцогині Камілли по материнській лінії, був заручений із 45-річною оперною співачкою Гайді Іннес, але вона розірвала їхні стосунки в лютому цього року.

Матір'ю Чарльза Вільєрса була Елізабет Кеппел, дочка віконта Бері, сина 9-го графа Альбермарля. Її матір'ю була леді Майрі Вейн-Темпест-Стюарт, дочка 7-го маркіза Лондондеррі.