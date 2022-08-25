Вдова баскетболиста Коби Брайанта отсудила у округа Лос-Анджелес 16 миллионов долларов

Ванесса Брайант получила компенсацию за то, что посмертные фото ее мужа и дочери Джанны оказались в свободном доступе

Известный баскетболист Коби Брайант разбился при крушении вертолета в 2020 году. А его вдова, Ванесса Брайант, подала в суд на округ Лос-Анджелес, после того, как работники экстренных служб фотографировали тела погибших на месте крушения и рассылали их друзьям и знакомым. Об этом пишет Daily Mail.

Ванесса Брайант отсудила 16 миллионов долларов у округа за вторжение в частную жизнь.

[ + – ] Ванесса Брайант с дочерью Наталией Фото: Instagram Vanessa Bryant

Присяжные в Лос-Анджелесе начали обсуждение многомиллионного гражданского процесса в среду утром и вынесли вердикт менее чем за сутки.

Брайант рыдала, когда решение было объявлено в конце двухнедельного судебного разбирательства, в ходе которого суд заслушал показания об откровенных фотографиях погибших.

[ + – ] Коби Брайант с дочкой Джанной Фото: Instagram Vanessa Bryant

Оказалось, что помощники шерифа и пожарные, прибывшие на место аварии в январе 2020 года, сфотографировали место крушения и тела погибших.

Некоторые из этих фотографий работники спецслужб показали своим знакомым, а один из шерифов их другу, пока пара играла в видеоигры.

В свою защиту округ Лос-Анджелес заявляет, что фотографии никогда не публиковались, и чиновники приложили все усилия, чтобы удалить их с устройств.

Но Ванесса Брайант и Крис Честер, чья жена и дочь также погибли в авиакатастрофе, живут в страхе, что однажды эти фотографии появятся в Интернете.

[ + – ] Коби Брайант и Ванесса Брайант Фото: Instagram Vanessa Bryant

Пара подала в суд за эмоциональный ущерб из-за фотографий в объединенных исках: Честеру, который потерял в авиакатастрофе жену Сару и 13-летнюю дочь Пэйтон, присудили 15 миллионов долларов, Ванессе Брайант – 16 миллионов долларов.

Присяжные выяснили, что спасатели обычно не делятся фотографиями погибших, но также оказалось, что строгих правил по этому поводу нет. Они пришли к выводу, что в департаменте шерифа существует практика обмена фотографиями с происшествий, а также недостаточная подготовка к таким моментам.

Напомним, Коби Брайант был пятикратным чемпионом НБА, его карьера началась в 1996 году сразу после школы и продолжалась до выхода на пенсию в 2016 году.

Он играл за "Лос-Анджелес Лейкерс". В 2020 году Коби Брайант и его дочь Джанна разбились при крушении вертолета Sikorsky S-76. Кроме них на борту были еще восемь человек, в том числе и бейсбольный тренер Кэри Атобелли с женой и дочкой. Все они погибли.