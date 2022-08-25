Вдова баскетболіста Кобі Браянта відсудила в округу Лос-Анджелес 16 мільйонів доларів

Ванесса Браянт отримала компенсацію за те, що посмертні фото її чоловіка й дочки Джіанни опинилися у вільному доступі.

Відомий баскетболіст Кобі Браянт розбився під час аварії вертольота у 2020 році. А його вдова Ванесса Браянт подала в суд на округ Лос-Анджелес після того, як працівники екстрених служб фотографували тіла загиблих на місці краху та розсилали їх друзям і знайомим. Про це пише Daily Mail.

Ванесса Браянт відсудила 16 мільйонів доларів в округу за вторгнення в приватне життя.

[ + – ] Ванесса Браянт із дочкою Наталією Фото: Instagram Vanessa Bryant

Присяжні в Лос-Анджелесі розпочали обговорення багатомільйонного цивільного процесу в середу вранці та винесли вердикт менш ніж за добу.

Браянт плакала, коли рішення оголосили наприкінці двотижневого судового розгляду, під час якого суд заслухав свідчення про відверті фотографії загиблих.

[ + – ] Кобі Браянт із донькою Джіанною Фото: Instagram Vanessa Bryant

Виявилося, що помічники шерифа та пожежники, які прибули на місце аварії в січні 2020 року, сфотографували місце аварії і тіла загиблих.

Деякі з цих фотографій працівники спецслужб показали своїм знайомим, а один із шерифів — їхньому другу, поки пара грала у відеоігри.

На свій захист округ Лос-Анджелес заявляє, що фотографії ніколи не публікувалися, і чиновники доклали всіх зусиль, щоб видалити їх із пристроїв.

Але Ванесса Браянт і Кріс Честер, чия дружина й дочка також загинули в авіакатастрофі, живуть у страху, що якось ці фотографії з'являться в інтернеті.

[ + – ] Кобі Браянт і Ванесса Брайант Фото: Instagram Vanessa Bryant

Пара подала в суд за емоційні збитки через фотографії в об'єднаних позовах: Честеру, який втратив в авіакатастрофі дружину Сару та 13-річну доньку Пейтон, присудили 15 мільйонів доларів, Ванессі Браянт — 16 мільйонів доларів.

Присяжні з'ясували, що рятувальники зазвичай не діляться фотографіями загиблих, але виявилося, що суворих правил щодо цього немає. Вони дійшли висновку, що в департаменті шерифа існує практика обміну фотографіями з подій, а також недостатня підготовка до таких моментів.

Нагадаємо, Кобі Браянт був п'ятикратним чемпіоном НБА, його кар'єра розпочалася в 1996 році відразу після школи й тривала до виходу на пенсію у 2016 році.

Він грав за "Лос-Анджелес Лейкерс". У 2020 році Кобі Браянт і його дочка Джіанна розбилися під час аварії вертольота Sikorsky S-76. Окрім них, на борту були ще вісім людей, у тому числі й бейсбольний тренер Кері Атобеллі з дружиною та донькою. Усі вони загинули.