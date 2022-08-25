Вдова баскетболіста Кобі Браянта відсудила в округу Лос-Анджелес 16 мільйонів доларів
Ванесса Браянт отримала компенсацію за те, що посмертні фото її чоловіка й дочки Джіанни опинилися у вільному доступі.
Відомий баскетболіст Кобі Браянт розбився під час аварії вертольота у 2020 році. А його вдова Ванесса Браянт подала в суд на округ Лос-Анджелес після того, як працівники екстрених служб фотографували тіла загиблих на місці краху та розсилали їх друзям і знайомим. Про це пише Daily Mail.
Ванесса Браянт відсудила 16 мільйонів доларів в округу за вторгнення в приватне життя.
Присяжні в Лос-Анджелесі розпочали обговорення багатомільйонного цивільного процесу в середу вранці та винесли вердикт менш ніж за добу.
Браянт плакала, коли рішення оголосили наприкінці двотижневого судового розгляду, під час якого суд заслухав свідчення про відверті фотографії загиблих.
Виявилося, що помічники шерифа та пожежники, які прибули на місце аварії в січні 2020 року, сфотографували місце аварії і тіла загиблих.
Деякі з цих фотографій працівники спецслужб показали своїм знайомим, а один із шерифів — їхньому другу, поки пара грала у відеоігри.
На свій захист округ Лос-Анджелес заявляє, що фотографії ніколи не публікувалися, і чиновники доклали всіх зусиль, щоб видалити їх із пристроїв.
Але Ванесса Браянт і Кріс Честер, чия дружина й дочка також загинули в авіакатастрофі, живуть у страху, що якось ці фотографії з'являться в інтернеті.
Пара подала в суд за емоційні збитки через фотографії в об'єднаних позовах: Честеру, який втратив в авіакатастрофі дружину Сару та 13-річну доньку Пейтон, присудили 15 мільйонів доларів, Ванессі Браянт — 16 мільйонів доларів.
Присяжні з'ясували, що рятувальники зазвичай не діляться фотографіями загиблих, але виявилося, що суворих правил щодо цього немає. Вони дійшли висновку, що в департаменті шерифа існує практика обміну фотографіями з подій, а також недостатня підготовка до таких моментів.
Нагадаємо, Кобі Браянт був п'ятикратним чемпіоном НБА, його кар'єра розпочалася в 1996 році відразу після школи й тривала до виходу на пенсію у 2016 році.
Він грав за "Лос-Анджелес Лейкерс". У 2020 році Кобі Браянт і його дочка Джіанна розбилися під час аварії вертольота Sikorsky S-76. Окрім них, на борту були ще вісім людей, у тому числі й бейсбольний тренер Кері Атобеллі з дружиною та донькою. Усі вони загинули.