Поклонники Дженнифер Лопес заметили странность на ее первых свадебных фото

Лопес позировала на снимках в гордом одиночестве.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая вышла замуж за оскароносного актера и режиссера Бена Аффлека, недавно порадовала своих поклоников первой порцией свадебных фотографий. На них она продемонстрировала три праздничных платья от бренда Ralph Lauren, а также свой свадебный макияж. Однако многие обратили внимание на один нюанс: ни на одном из снимков не было жениха певицы, пишет Hello.

На своем веб-сайте Джей Ло опубликовала снимки и видео создания ее нарядов, которые она меняла во время свадебных торжеств в поместье Аффлека в Джорджии. При этом своего жениха она не показывала. Некоторые поклонники предположили, что Бен – просто частное лицо, а Дженнифер захотела похвастаться именно своим свадебным образом. Другие не исключают, что артистка не захотела показывать возлюбленного, чтобы никто не сглазил ее счастье.

Однако сама Лопес заверила, что в скором времени планирует представить куда больше ярких фотографий со свадьбы, где Бен наверняка будет тоже.

Как известно, после торжеств новоиспеченные супруги улетели на отдых в Италию, где уже были замечены папарацци во время совместного похода в ресторан. Дженнифер выглядела просто и элегантно в красивом белом платье, а ее лицо светилось спокойствием и радостью.