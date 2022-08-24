Стало известно, куда улетели после свадьбы Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Пара прекрасно проводит время в Европе, причем уже второй раз за лето.

Актер Бен Аффлек вместе со своей новоиспеченной женой Дженнифер Лопес улетели в медовый месяц после трехдневного празднования свадьбы в особняке актера в Джорджии. Влюбленных заметили в гранд-отеле Tremezzo на озере Комо в Северной Италии, сообщает Daily Mail.

Супруги попали в объективы папарацци во время ужина. Бен активно жестикулировал, что-то рассказывая жене, а затем они вместе рассматривали фотографии в телефоне. Дженнифер внимательно слушала все, что говорил ее четвертый супруг, и улыбалась в ответ. На ней было белое платье, волосы она собрала и подняла вверх, а Бен надел синюю рубашку-поло и коричневые брюки.

Из ресторана пара вышла, держась за руки, около 22:30 по местному времени.

В США супругов последний раз видели в воскресенье, когда они садились в самолет в частном аэропорту Джорджии в компании лучшего друга Аффлека Мэтта Деймона с женой и детьми. Неясно, куда направлялся борт.

Перед тем, как отгулять свадьбу в Джорджии, Лопес и Аффлек поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе месяц назад. Как и все другие пары, они отстояли свою очередь, забыв о зведных статусах. По информации СМИ, Дженнифер боялась, что Бен в последний момент передумает жениться. Этим и была обусловлена такая спешка и таинственность. После росписи они улетели в Париж, где за несколько дней Лопес выгуляла свои самые роскошные наряды и украшения.

На выходных знаменитости собрали друзей и родственников, всего 135 человек, в поместье Аффлека в Джорджии. Свадьба прошла в голливудском стиле, и на протяжении празднования Лопес переодевалась трижды в кутюрные платья. Стилисты уже оценили стоимость всех трех платьев певицы и пришли к выводу, что они обошлись до пяти миллионов долларов.

Церемония бракосочетания длилась 45 минут, а вел ее Джей Шетти. Согласно Vogue, мероприятие проходило под белым металлическим каркасом алтаря. Каркас украшали дельфиниумы от Jenevieve Peralta Floral Design и Tulips & Twigs.

На невесте было белое кутюрное платье от Ralph Lauren с длинным шлейфом и фатой, а 50-летний Бен был одет в черно-белый смокинг.

После праздника молодожены подарили своим гостям памятные подарки.