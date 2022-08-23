Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали особенные подарки гостям свадьбы

Звездная пара во второй раз провела церемонию в прошедшие выходные.

На выходных 53-летняя Дженнифер Лопес и ее супруг 50-летний Бен Аффлек устроили грандиозную вечеринку для друзей и близких в честь своей недавней свадьбы. Торжество прошло в роскошном особняке Аффлека в штате Джорджия. Пара повторила церемонию бракосочетания, примерив свадебные наряды. Так как праздник они устроили специально для своих друзей, которых не смогли взять в Лас-Вегас на "интимную" роспись месяц назад, Бен и Дженнифер сделали все, чтобы удивить их. В том числе вручили особенные подарки на память.

Как пишет издание Pagesix, звездная пара сделала для гостей свадьбы, остановившихся в отеле, коробки шоколада на заказ с инициалами "J & B" и трогательной запиской.

"Большое спасибо за то, что сделали наше свадебное празднование таким особенным. Сладких снов, J&B" — говорилось в послании.

Некоторые конфеты в коричневой коробке, украшенной инициалами пары, были очень необычными. Например, со вкусом малинового гибискуса, таитянской ванили и вьетнамского кофе.

Кроме конфет Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отправили гостям сделанные на заказ сумки с буквами "JB".

Молодожены переплели свои инициалы и выгравировали их на передней части светло-коричневых сумок, как видно из истории в Instagram, которой поделилась жена знаменитого мастера маникюра Тома Бачика, Лиз Бачик.

[ + – ] Сумка Лиз Бачик Фото: Instagram

Звездная пара добавила индивидуальности каждой сумке, украсив ремни именными бирками с каждого гостя, который присутствовал на их второй свадьбе.

Напомним, на прошедших выходных Бен Аффлек и Джей Ло сыграли свадьбу во второй раз. Невеста выбрала для церемонии пышное платье принцессы с шестиметровой фатой, которую несли ее дети и дети Аффлека от предыдущих браков. Жених был в белом костюме, сделав отсылку к скромной церемонии в Лас-Вегасе, на которую актер надел обычный костюм из своего гардероба. Чего нельзя сказать о невесте. Дженнифер Лопес, хотя и утверждала, что церемония в Маленькой Белой часовне была максимально простой, ведь они с Беном стояли в очереди за разрешением на свадьбу с другими парами, а также переодевались прямо в подсобке церкви, все-таки выбрала платье от знаменитого бренда Zuhair Murad из свадебной коллекции Spring 2023.

Фокус ранее писал о том, в каких свадебных нарядах выходила замуж Дженнифер Лопес. Как известно, прежде чем сказать заветное "да" Бену Аффлеку, звезда ромкомов трижды была у алтаря.