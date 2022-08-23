Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зробили особливі подарунки гостям весілля

Зіркова пара вдруге провела церемонію минулими вихідними.

На вихідних 53-річна Дженніфер Лопес і її чоловік 50-річний Бен Аффлек влаштували грандіозну вечірку для друзів і близьких на честь свого недавнього весілля. Урочистість відбулася в розкішному маєтку Аффлека в штаті Джорджія. Пара повторила церемонію одруження, примірявши весільні вбрання. Оскільки свято вони влаштували спеціально для своїх друзів, яких не змогли взяти в Лас-Вегас на "інтимний" розпис місяць тому, Бен і Дженніфер зробили все, щоб здивувати їх. У тому числі вручили особливі подарунки на згадку.

Як пише видання Pagesix, зіркова пара зробила для гостей весілля, які зупинилися в готелі, коробки шоколаду на замовлення з ініціалами J&B і зворушливою запискою.

"Велике спасибі за те, що зробили наше весільне святкування таким особливим. Солодких снів, J&B", — ішлося в посланні.

Деякі цукерки в коричневій коробці, прикрашеній ініціалами пари, були дуже незвичайними. Наприклад, зі смаком малинового гібіскусу, таїтянської ванілі та в'єтнамської кави.

Окрім цукерок, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відправили гостям зроблені на замовлення сумки з літерами JB.

Молодята переплели свої ініціали та вигравірували їх на передній частині світло-коричневих сумок, як видно з історії в Instagram, якою поділилася дружина знаменитого майстра манікюру Тома Бачика, Ліз Бачик.

[ + – ] Сумка Ліз Бачик Фото: Instagram

Зіркова пара додала індивідуальності кожній сумці, прикрасивши ремені іменними бирками для кожного гостя, який був присутній на їхньому другому весіллі.

Нагадаємо, минулими вихідними Бен Аффлек і Джей Ло зіграли весілля вдруге. Наречена обрала для церемонії пишну сукню принцеси з шестиметровою фатою, яку несли її діти й діти Аффлека від попередніх шлюбів. Наречений був у білому костюмі, зробивши відсилку до скромної церемонії в Лас-Вегасі, на яку актор одягнув звичайний костюм зі свого гардеробу. Чого не можна сказати про наречену. Дженніфер Лопес хоч і стверджувала, що церемонія в Маленькій Білій каплиці була максимально простою, адже вони з Беном стояли в черзі за дозволом на весілля з іншими парами, а також перевдягалися прямо в підсобці церкви, таки вибрала сукню від знаменитого бренду Zuhair Murad із весільної колекції Spring 2023.

Фокус раніше писав про те, у яких весільних вбраннях виходила заміж Дженніфер Лопес. Як відомо, перш ніж сказати заповітне "так" Бену Аффлеку, зірка ромкомів тричі була біля вівтаря.