Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зробили особливі подарунки гостям весілля
Зіркова пара вдруге провела церемонію минулими вихідними.
На вихідних 53-річна Дженніфер Лопес і її чоловік 50-річний Бен Аффлек влаштували грандіозну вечірку для друзів і близьких на честь свого недавнього весілля. Урочистість відбулася в розкішному маєтку Аффлека в штаті Джорджія. Пара повторила церемонію одруження, примірявши весільні вбрання. Оскільки свято вони влаштували спеціально для своїх друзів, яких не змогли взяти в Лас-Вегас на "інтимний" розпис місяць тому, Бен і Дженніфер зробили все, щоб здивувати їх. У тому числі вручили особливі подарунки на згадку.
Як пише видання Pagesix, зіркова пара зробила для гостей весілля, які зупинилися в готелі, коробки шоколаду на замовлення з ініціалами J&B і зворушливою запискою.
"Велике спасибі за те, що зробили наше весільне святкування таким особливим. Солодких снів, J&B", — ішлося в посланні.
Деякі цукерки в коричневій коробці, прикрашеній ініціалами пари, були дуже незвичайними. Наприклад, зі смаком малинового гібіскусу, таїтянської ванілі та в'єтнамської кави.
Окрім цукерок, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відправили гостям зроблені на замовлення сумки з літерами JB.
Молодята переплели свої ініціали та вигравірували їх на передній частині світло-коричневих сумок, як видно з історії в Instagram, якою поділилася дружина знаменитого майстра манікюру Тома Бачика, Ліз Бачик.
Зіркова пара додала індивідуальності кожній сумці, прикрасивши ремені іменними бирками для кожного гостя, який був присутній на їхньому другому весіллі.
Нагадаємо, минулими вихідними Бен Аффлек і Джей Ло зіграли весілля вдруге. Наречена обрала для церемонії пишну сукню принцеси з шестиметровою фатою, яку несли її діти й діти Аффлека від попередніх шлюбів. Наречений був у білому костюмі, зробивши відсилку до скромної церемонії в Лас-Вегасі, на яку актор одягнув звичайний костюм зі свого гардеробу. Чого не можна сказати про наречену. Дженніфер Лопес хоч і стверджувала, що церемонія в Маленькій Білій каплиці була максимально простою, адже вони з Беном стояли в черзі за дозволом на весілля з іншими парами, а також перевдягалися прямо в підсобці церкви, таки вибрала сукню від знаменитого бренду Zuhair Murad із весільної колекції Spring 2023.
Фокус раніше писав про те, у яких весільних вбраннях виходила заміж Дженніфер Лопес. Як відомо, перш ніж сказати заповітне "так" Бену Аффлеку, зірка ромкомів тричі була біля вівтаря.