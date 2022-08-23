Дженнифер Лопес показала первое свадебное фото

Платье для певицы создал американский дизайнер Ральф Лорен.

53-летняя американская певица и актриса Дженннифер Лопес, которая на прошлых выходных в присутствии многочиисленных друзей и родственников обменялась свадебными клятвами с оскароносным Беном Аффлеком, впервые опубликовала снимок, на котором показала часть своего свадебного наряда. Фото появилось на странице знаменитости в соцсетях.

На фотографии она позирует с лицом, покрытым фатой, и платье от Ralph Lauren, сшитым для нее на заказ в Италии. Правда. всего платья не видно, а можно рассмотреть только его высокий воротник. Больше подробностей по поводу своих свадебных нарядов артистка пообещала рассказать на своем закрытом канале.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Свадебное трехдневное торжество состоялось в поместье Аффлека в Джорджии. Из фотографий, опубликованных в Сети, видно, что на церемонии присутствовали дети знаменитостей от предыдущих браков.

Перед тем, как отметить бракосочетание с размахом, влюбленные тихо расписались в Лас-Вегасе месяцем ранее, причем отстояли в очереди вместе с другими парами. Тогда для церемонии Джей Ло выбрала два платья. Первое – лаконичное белое винтажное, в котором она была на съемках "старого фильма". А второе — роскошное кружевное платье с открытыми плечами и длинными рукавами от бренда Zuhair Murad, дополненное длинной фатой.

Напомним, бывший жених Дженнифер Алекс Родригес очень своеобразно отреагировал на свадьбу певицы. Их четырехлетние отношения закончились разрывом из-за слухов об изменах Алекса. Вскоре после расставания с женихом Лопес и Аффлек воссоединились, спустя 17 лет после расставания.