Дженніфер Лопес показала перше весільне фото

Сукню для співачки створив американський дизайнер Ральф Лорен.

53-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес, яка минулими вихідними в присутності численних друзів і родичів обмінялася весільними клятвами з оскароносним Беном Аффлеком, вперше опублікувала знімок, на якому показала частину свого весільного вбрання. Фото з'явилося на сторінці знаменитості у соцмережах.

На фото вона позує з обличчям, покритим фатою, і сукню від Ralph Lauren, пошитою для неї на замовлення в Італії. Щоправда, всієї сукні не видно, а можна розглянути лише її високий комір. Більше подробиць щодо свого весільного вбрання артистка пообіцяла розповісти на своєму закритому каналі.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Весільне триденне свято відбулося в маєтку Аффлека в Джорджії. З фото, опублікованих у мережі, видно, що на церемонії були присутні діти знаменитостей попередніх шлюбів.

Перед тим, як відсвяткувати одруження з розмахом, закохані тихо розписалися в Лас-Вегасі на місяць раніше, причому відстояли в черзі разом з іншими парами. Тоді для церемонії Джей Ло обрала дві сукні. Перша — лаконічна біла вінтажна, в якій вона була на зйомках "старого фільму". А друга — розкішна мереживна сукня з відкритими плечима та довгими рукавами від бренду Zuhair Murad, доповнене довгою фатою.

Нагадаємо, колишній наречений Дженніфер Алекс Родрігес дуже своєрідно відреагував на весілля співачки. Їхні чотирирічні стосунки закінчилися розривом через чутки про зради Алекса. Незабаром після розлучення з нареченим Лопес і Аффлек возз'єдналися через 17 років після розлучення.