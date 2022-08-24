Стало відомо, куди відлетіли після весілля Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

Пара чудово проводить час у Європі, причому вже вдруге за літо.

Актор Бен Аффлек разом зі своєю новоспеченою дружиною Дженніфер Лопес відлетіли в медовий місяць після триденного святкування весілля в маєтку актора в Джорджії. Закоханих помітили в гранд-готелі Tremezzo на озері Комо в Північній Італії, повідомляє Daily Mail.

Подружжя потрапило в об'єктиви папараці під час вечері. Бен активно жестикулював, розповідаючи щось дружині, а потім вони разом розглядали фотографії в телефоні. Дженніфер уважно слухала все, що говорив її четвертий чоловік, і посміхалася у відповідь. На ній була біла сукня, волосся вона зібрала та підняла вгору, а Бен одягнув синю сорочку-поло та коричневі штани.

Із ресторану пара вийшла, тримаючись за руки, близько 22:30 за місцевим часом.

У США подружжя востаннє бачили в неділю, коли вони сідали в літак у приватному аеропорту Джорджії в компанії найкращого друга Аффлека Метта Деймона з дружиною та дітьми. Незрозуміло, куди прямував борт.

Перед тим, як відгуляти весілля в Джорджії, Лопес і Аффлек одружилися на таємній церемонії в Лас-Вегасі місяць тому. Як і всі інші пари, вони відстояли свою чергу, забувши про відомі статуси. За інформацією ЗМІ, Дженніфер боялася, що Бен в останній момент передумає одружитися. Цим і був обумовлений такий поспіх і таємничість. Після розпису вони відлетіли в Париж, де за кілька днів Лопес вигуляла свої найрозкішніші вбрання та прикраси.

На вихідних знаменитості зібрали друзів і родичів, усього 135 осіб, у маєтку Аффлека в Джорджії. Весілля відбулося в голлівудському стилі, і протягом святкування Лопес перевдягалася тричі в кутюрні сукні. Стилісти вже оцінили вартість усіх трьох суконь співачки та дійшли висновку, що вони обійшлися до п'яти мільйонів доларів.

Церемонія одруження тривала 45 хвилин, а вів її Джей Шетті. Згідно з Vogue, захід проходив під білим металевим каркасом вівтаря. Каркас прикрашали дельфініуми від Jenevieve Peralta Floral Design і Tulips & Twigs.

На нареченій була біла кутюрна сукня від Ralph Lauren із довгим шлейфом і фатою, а 50-річний Бен був одягнений у чорно-білий смокінг.

Після свята наречені подарували своїм гостям пам'ятні подарунки.