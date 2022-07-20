Дженніфер Лопес боялась, що Бен Аффлек знову зірве весілля

Майже 20 років тому заручини пари не дійшли до свого логічного завершення.

Стало відомо, чому Дженніфер Лопес дуже поспішала вийти заміж за свого коханого, оскароносного актора Бена Аффлека. Про це пише Page Six.

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Як відомо, весілля зіркової пари було доволі спонтанним, про нього не знали навіть деякі близькі люди Джей Ло та Бена Аффлека.

52-річна американська співачка Дженніфер Лопес боялася, що її наречений знову охолоне, як майже 20 років тому, і весілля не буде.

"Вона була готова вийти заміж з тієї ночі, коли Бен зробив їй пропозицію… вона хотіла як можна швидше закрити це питання і виключити будь-які шанси на те, що він може охолонути", — зізналося джерело, близьке до пари.

[ + – ] Весілля Бена Аффлека та Джей Ло Фото: Соцсети

Навесні 2021 Бен Аффлек та Дженніфер Лопес відновили свої романтичні стосунки, які 20 років тому не дійшли до офіційного укладання шлюбу. За кожною появою пари на публіці слідкували мільйони їхніх фанатів і очікували, чи вийде цього разу в них одружитися.

У липні 2022 під час таємної церемонії у Лас-Вегасі Дженніфер Лопес врешті вийшла заміж за свого коханого Бена Аффлека. Після одруження американська співачка навіть взяла прізвище свого чоловіка.

[ + – ] Дженніфер Лопес і Бен Аффлек Фото: Getty Images

Нагадаємо, новоспечене подружжя Бен та Дженніфер Аффлек планують влаштувати розкішне святкування для своїх друзів.

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