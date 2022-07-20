Перукар Дженніфер Лопес розкрив секрет ідеальної весільної укладки

Послугами Кріса Епплтона користуються багато світових знаменитостей.

Голлівудський стиліст із волосся Кріс Епплтон розкрив секрет бездоганної весільної зачіски Дженніфер Лопес. Про це він повідомив у своєму Instagram.

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Наречена Джей Ло обрала для одного з найважливіших днів у її житті дуже витончену й охайну зачіску. Співачка продемонструвала пишні локони з прибраними пасмами нагору.

За словами стиліста з волосся, для такого об'єму варто ретельно підготуватися.

Для початку потрібно використати текстурувальний спрей для волосся, розпорошивши його на всю довжину волосся. Після цього варто почати укладання волосся феном.

"Коли ти сушиш продукт прямо на волоссі, виходить справді ідеальний фініш", — зазначає голлівудський перукар.

Коли волосся добре висушилося, потрібно розпорошити спрей на самому пасмі волосся та крутити його на бігуді по черзі. Їх варто тримати на волоссі 20 хвилин. Тільки тоді наречена отримає омріяний об'єм волосся.

Згодом Кріс Епплтон рекомендує розпорошити лак для волосся і спрей для блиску на гребінець із щетини, замість того щоб наносити їх прямо на волосся. Так воно одночасно сяятиме та триматиметься до ранку.

Наприкінці перукар радить розчесати волосся доти, доки не вийдуть м'які та гладкі хвилі-локони.

[ + – ] Кріс Епплтон та наречена Дженніфер Лопес

Кріс Епплтон — найбільш затребуваний стиліст з волосся у всьому Голлівуді. Він "чаклує" над зачісками Дуа Ліпи, клану Кардаш'ян, Джей Ло тощо.

[ + – ] Дженніфер Лопес

Нагадаємо, американська співачка та акторка Дженніфер Лопес вийшла заміж за свого старого-нового бойфренда, оскароносного актора Бена Аффлека. Зіркова пара відновила свої стосунки через майже 20 років та довела її до офіційного укладення шлюбу. Напередодні 52-річна знаменитість показала нову обручку.

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