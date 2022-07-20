Парикмахер Дженнифер Лопес раскрыл секрет идеальной свадебной укладки

Услугами Криса Эпплтона пользуются многие мировые знаменитости.

Голливудский стилист по волосам Крис Эпплтон раскрыл секрет безупречной свадебной прически Дженнифер Лопес. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Невеста Джей Ло выбрала для одного из важнейших дней в ее жизни изящную и аккуратную прическу. Певица продемонстрировала пышные локоны с заложенными прядями вверх.

По словам стилиста по волосам, для такого объема следует тщательно подготовиться.

Для начала нужно использовать текстурирующий спрей для волос, распылив его на всю длину волос. После этого следует начать укладку волос феном.

"Когда ты сушишь продукт прямо на волосах, получается действительно идеальный финиш", — отмечает голливудский парикмахер.

Когда волосы хорошо высушились, нужно распылить спрей на самой пряди волос и крутить на бигуди. Их следует держать на волосах 20 минут. Только тогда невеста получит такой объем волос.

Впоследствии Крис Эпплтон рекомендует распылить лак для волос и спрей для блеска на расческу из щетины, вместо того чтобы наносить их прямо на волосы. Так они будет одновременно сиять и держаться до утра.

В конце парикмахер советует расчесать волосы, пока не выйдут мягкие и гладкие волны-локоны.

[ + – ] Крис Эпплтон и невеста Дженнифер Лопес

Крис Эпплтон – самый востребованный стилист по волосам во всем Голливуде. Он "колдует" над прически Дуа Липы, клана Кардашьян, Джей Ло и т.д.

[ + – ] Дженнифер Лопес

Напомним, американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла замуж за своего старого-нового бойфренда, оскароносного актера Бена Аффлека. Звездная пара возобновила свои отношения почти через 20 лет и довела их до официального заключения брака. Накануне 52-летняя знаменитость показала новое кольцо.

Также Фокус писал о свадебных платьях Дженнифер Лопес.