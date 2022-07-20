Дженнифер Лопес боялась, что Бен Аффлек снова сорвет свадьбу

Почти 20 лет назад помолвка пары не дошла до своего логического завершения.

Стало известно, почему Дженнифер Лопес очень спешила выйти замуж за своего возлюбленного, оскароносного актера Бена Аффлека. Об этом пишет Page Six.

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Как известно, свадьба звездной пары была довольно спонтанной, о ней не знали даже некоторые близкие люди Джей Ло и Бена Аффлека.

52-летняя американская певица Дженнифер Лопес боялась, что ее жених снова остынет, как почти 20 лет назад, и свадьба не состоится.

"Она была готова выйти замуж с той ночи, когда Бен сделал ей предложение… она хотела поскорее закрыть этот вопрос и исключить любые шансы на то, что он может остыть", — признался источник, близкий к паре.

[ + – ] Свадьба Бена Аффлека и Джей Ло Фото: Соцсети

Весной 2021 Бен Аффлек и Дженнифер Лопес возобновили свои романтические отношения, которые 20 лет назад не дошли до официального заключения брака. За каждым появлением пары на публике следили миллионы их фанатов и ожидали, получится ли на этот раз у них жениться.

В июле 2022 во время тайной церемонии в Лас-Вегасе Дженнифер Лопес вышла замуж за своего возлюбленного Бена Аффлека. После женитьбы американская певица даже взяла фамилию своего мужа.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Напомним, новоиспеченные супруги Бен и Дженнифер Аффлек планируют устроить роскошное празднование для своих друзей.

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