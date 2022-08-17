У мережі показали, де незабаром пройде триденне весілля Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

Маєток, де відбудеться святкування весілля, має для Бена та Дженіфер особливе значення.

На вихідних голлівудський актор Бен Аффлек і його дружина, співачка й акторка Дженіфер Лопес зберуть рідних і друзів, щоб відсвяткувати з розмахом своє весілля, повідомляє Homes & Gardens. Захід пройде в маєтку Аффлека Райсборо в Джорджії, який є центральним маєтком, спроєктованим у стилі плантації площею понад 4 000 акрів.

За інформацією таблоїду, це буде "близьке свято для сім'ї та друзів", яке розпочнеться з репетиції вечері у п'ятницю перед весільною церемонією у суботу. Пара завершить вихідні барбекю і пікніком у неділю.

Бен хоче, щоб його дружина була у центрі уваги. Вже відомо, що Лопес одягне сшиту на замовлення сукню Ralph Lauren, зроблену в Італії. Стверджується, що до списку гостей увійдуть Метт Деймон, Джиммі Кіммел, Дреа де Маттео та молодший брат Аффлека Кейсі.

Організацією урочистостей займається Колін Кові, який володіє івент-агентствами в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. Серед його клієнтів — Опра Вінфрі, Кім Кардаш'ян, Джеррі Сайнфелд, Майкл Джордан і Ніколь Кідман. Кові пропонує все: "від королівського весілля неймовірних масштабів до найгламурнішого, витонченого та вишуканого весілля на задньому дворі", працюючи з бюджетами "від 25 тисяч до 25 мільйонів доларів".

Маєток, де відбудеться свято, має особливу цінність для пари, оскільки Бен купив його, коли вони з Дженніфер зустрічалися в 2003 році. Закохані проводили там багато часу разом до свого розставання у 2004-му.

У 2018 році Аффлек намагався продати будинок за 8,9 мільйонів доларів, потім через рік знизив ціну до 7,6 мільйонів доларів, а в 2020-му зняв його з продажу.

Головний будинок маєтку, що отримав назву "Великий будинок", має 557 квадратних метрів житлової площі і враховує веранду з видом на річку Норт-Ньюпорт на острові Хемптон. Маєток обладнаний трьома спальнями та п'ятьма ванними кімнатами

На території розташований також відокремлений "Літній котедж", який розташований ближче до річки, а також гарний "Устричний дім", в якому є три основні люкси та п'ять спалень з двоярусними ліжками, які ідеально підходять для розміщення весільних гостей пари та дітей від попередніх шлюбів із Дженніфер Гарнер і Марком Ентоні відповідно.

Тут також є вихід до річки з приватного глибоководного доку, стайні та величезний відкритий простір для сімейного відпочинку.

Нагадаємо, Бен Аффлек виставив на продаж своє холостяцьке житло за 30 мільйонів доларів.